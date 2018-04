Svatý Martin přiveze první vína z letošní sklizně

Podzimní ochutnávky vína svatého Martina není žádnou módní novinkou. Otevřít nová vína a připít na počest světce, který proslul svou dobrosrdečností, když daroval mrznoucímu žebrákovi polovinu svého pláště, bylo zvykem už na dvoře syna Marie Terezie Josefa II.

Právě na svatého Martina končila vinařům v českých zemích služba u větších sedláků a její pokračování se domlouvalo s pečenou husou na talíři u skleničky prvního vína podzimní sklizně. Atmosféru tradičních slavností si můžete připomenout hned na několika místech České republiky.

Svatomartinské víno ochutnáte 11. listopadu ve všech koutech Česka

Svatomartinské hody 2014 v Brně

Popáté se letos v centru Brna uskuteční Svatomartinské hody. Potrvají od 7. do 14. listopadu a přinesou nejen ochutnávky mladého vína, ale i gastronomické zážitky. Letošní svátek moku z vinné révy bude totiž rozdělen na dvě části.

První s názvem „Brněnské hody“ se bude konat od 7. listopadu a nabídne regionální speciality i víno od moravských vinařů. To pravé svatomartinské veselí vypukne 11. listopadu, kdy bude v katedrále sv. Petra a Pavla požehnáno novému ročníku svatomartinského vína a průvod se odtud vydá v čele se sv. Martinem v podání herce Martina Krause na náměstí Svobody.

Svatomartinská husa nemůže chybět na listopadové tabuli

Tam bude přesně v 11 hodin slavnostně otevřena první lahve vína. Po všech ceremoniích přijde konečně na řadu ochutnávka několika desítek vzorků nejen na náměstí Svobody, ale od 11. do 14. listopadu také v Městském divadle a ve čtvrtek 13. listopadu v brněnském podzemí a v Labyrintu pod Zelným trhem.

Svatomartinský Mikulov

Svatý Martin zavítá mezi 7. a 16. listopadem také do Mikulova, kde se bude slavit do sytosti. V místních restauracích si pro návštěvníky připraví speciální menu se svatomartinskou husou, která patří na svatomartinskou tabuli od dob sv. Martina. Ten byl podle pověsti tak skromný, že se před svým jmenováním biskupem schoval do hejna hus, které ho ale svým kejháním prozradily a za svou zradu tak dodnes pykají.

Chybět ale během Svatomartinského Mikulova nebudou ani další dobroty a veselý jarmark s kejklemi potulných komediantů. Mimořádně budou pro návštěvníky otevřeny některé mikulovské památky. Vystoupat s průvodcem bude možné na Svatý kopeček.

Žehnání svatomartinského vína v Uherském Hradišti

Svatý Martin bude mít na svůj svátek opravdu napilno. Právě on totiž přiveze na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti za pomoci místní chasy svatomartinské víno ke svěcení a žehnání, které provede farář 11. listopadu přesně v 11 hodin a 11 minut.

Po poděkování za dobrou úrodu a vinařům za dobře odvedenou práci přijde už na řadu ochutnávka vín ve velkokapacitním stanu, která za zvuku cimbálové muziky potrvá do pozdně odpoledních hodin. Zapojit se také můžete do přípravy takzvaných oživlých obrazů, které budou na motivy různých míst Česka vznikat na Masarykově náměstí po celý den.

Do Uherského Hradiště přiveze mladé víno sv. Martin s místní chasou

Svatomartinský týden v Kutné Hoře

Svátek vína oslaví také v Kutné Hoře. Svatomartinský týden potrvá od 11. do 17. listopadu a nabídne program nabitý zajímavými akcemi. Vše vypukne 11. listopadu v 11 hodin, kdy bude ve Vinných sklepích Kutná Hora otevřena první svatomartinská lahev. Tentýž den se můžete přidat k lampionovému průvodu, který v 17 hodin vyrazí od kutnohorského arciděkanství k chrámu sv. Barbory, kde celý program, připravený studenty i žáčky mateřské školky, vyvrcholí živými obrazy a výjevy ze života sv. Martina.

Pochutnat si na svatomartinských dobrotách budete moci v netradičních kulisách Galerie Středočeského kraje, kde se 15. listopadu od 11 do 18 hodin konají Svatomartinské hody s ochutnávkou více než stovky vín. O den později potom oslavy vyvrcholí bojem, při němž bude lítat peří. Kutná Hora se totiž každoročně připojuje k novodobé tradici polštářových bitev, které se konají třeba v Praze a Zlíně.

Se svým bojovým náčiním dorazte 16. listopadu na Palackého náměstí, kde se taktéž uskuteční sraz koníků. Ale nebude to setkání jen tak ledajaké. Živé lichokopytníky totiž v Kutné Hoře nepotkáte. Zato se můžete těšit na koníky houpací, plyšové, dřevěné, vycpané a mnohé další. Kutnohorští se totiž pokusí o zápis do České knihy rekordů! A pokud vám ze všech skvělých aktivit vyhládne, můžete od 11. do 17. listopadu vybrané restaurace, kde budou po celý týden podávat speciální svatomartinské menu.