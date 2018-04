Svatý Jan pod Skalou: výlet pro romantiky

JAK SE TAM DOSTAT:

Z Prahy je nejvýhodnější spojení autobusem na trase Praha - Beroun, který odjíždí zhruba každých 30 minut ze stanice metra Zličín (trasa B) ze stanoviště č. 4. Ze zastávky Vráž u Berouna trvá cesta do sv.Jana asi 15 minut po modré turistické značce. Cesta autobusem trvá 25 minut. Je možno také jet vlakem ze Smíchovského nádraží na Beroun, vystoupit ve stanici Srbsko a jít asi 5,5 kilometru po zelené turistické značce. Autobusové nebo vlakové spojení si vyhledejte ZDE. Autem pojedete z Prahy po dálnici na Plzeň, v Loděnici (exit 10) dále směrem na Jánskou, Sedlec a Svatý Jan. DALŠÍ INFORMACE

Kostel Narození sv. Jana Křtitele spolu s jeskynním kostelem Panny Marie je zpřístupněn od počátku března do konce října a to o víkendech. Nejčastěji od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin. Mimořádné zpřístupnění ve všední dny je možné pouze pro předem objednané hromadné výpravy. Objednat se lze na telefonu Svatojánské nadace: 0311 67 26 57. Vždy poslední víkend v červnu (po svátku sv. Jana Křtitele) se ve Svatém Janu koná Svatojánská pouť. Její tradice sahá až do 15. století. Svatý Jan pod Skalou je situován v srdci národní přírodní rezervace Karlštejn. Protíná jej také první a nejstarší značená turistická stezka v Čechách stezka Vojty Náprstka na trase Beroun-Svatý Jan-Karlštejn. V nedalekém lomu Paraple je skanzen těžby vápence. Další informace na internetu na adrese: http://www.svatyjan.cz OBČERSTVENÍ

V obci funguje nová restaurace v budově bývalé obecné školy odtud i název Obecná škola. Je v provozu celoročně a poskytuje možnost ubytování. CO ČÍST

J. Čáka: Obrázky z Podbrdska, kapitola O poustevníku Ivanovi