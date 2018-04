Svatý Jan pod Skalou: nejkrásnější místo středních Čech

Může se hodit Jak se tam dostat

Autobusem – víkendový autobus odjíždí z Prahy-Zličína přes Loděnice v 8.40. Lze použít jako dopravu do Svatého Jana anebo do Loděnic, odkud vede přístup do Solvayových lomů.

Pěšky – nejblíže je to do Svatého Jana pod Skalou po modré značce z Vráže (možno dojet autem po dálnici anebo vlakem) – 3 km, po červené z Berouna – 6 km anebo po červené z Karlštejna – 8 km. Svatý Jan pod Skalou – otevírací doba

od 1. dubna do 31. října – o víkendech od 10-13 a od 14-17 hodin. Během letních prázdnin je kostel zpřístupněn po celý týden. Muzeum těžby a dopravy vápence – Solvayovy lomy

Otevírací doba – květen až říjen, So-Ne od 11 h

Vstupné – 50 Kč dospělý, 120 Kč rodina, dítě 20 Kč, jízda vláčkem 30 Kč. Mapa

1 : 50 000 KČT č. 36, Okolí Prahy západ