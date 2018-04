Svatovavřinecké lyžování

La Grande-Pointe totiž měří pouhých 806 metrů. Pokud se teď smějete, věřte, že kdo jednou navštívil Le Massif, vzdálený 350 kilometrů severovýchodně od Montrealu, nikdy už na něj nezapomene. Nejenže převýšení 770 metrů (ostatně nejvyšší na východě Kanady) k dobrému lyžování stačí, ale hlavně vás navždy očaruje až neuvěřitelně překrásná okolní scenérie. Severně a východně od Montrealu je asi třicet dokonale vybavených zimních středisek. Po celou sezonu vysněžené sjezdovky směřují ze zalesněných hor panenskou přírodou do několika světových stran. Jsou tu expresní lanovky, pitoreskní restaurace, dostačující parkoviště, perfektně vybavené půjčovny, čisté toalety a obchody se vším, nač je možno pomyslet. To je lyžování v kanadském stylu. A přece existuje jedno místo, které ostatní ještě předčí: Le Massif. Supermoderní a delší ze dvou sedaček zdejšího střediska vyráží ze stanice Petite-Riviére Saint-Francois pod vrchol. Houpete se vysoko nad korunami stromů. Najednou pod sebou zahlédnete stádo sobů karibu. Při běhu víří oblaka čerstvého prašanu. Hlavy samců a laní zdobí rozvětvené velké parohy. Prý tu můžete potkat také majestátního losa. Dokonce jsou podél sjezdovek někdy vidět i stopy toulavých vlků. (Místních medvědů ne, protože ti v zimě spí.) Blížíte se ke stanici La Jean Noel. Sledujete dva snowboardery, kteří na paralelních strmých padácích La Richard a La Gagnon, oddělených od sebe jen uzoučkým pruhem lesa, zařezávají hrany v dokonalých obloucích do nádherně vysněženého terénu. Přestože polovinu z dvaceti zdejších tratí jistí i sněžná děla, za sezonu tu běžně napadá šest sedm metrů sněhu! Divočinou prosekané sjezdovky všech obtížností se zakusují do jihovýchodních strání zalesněné hory. Nejdelší trať měří čtyři kilometry. Vede z nejvyššího bodu La Grande-Pointe, na který se dostanete druhou, kratší a starší, vrcholovou sedačkou do cílové stanice Petite-Riviére Saint-Francois těsně nad hladinou moře. Moře? Skoro, protože dlouhá delta řeky Svatého Vavřince už je vlastně mořem se vším, co k němu patří: se slanou vodou, s vysokým přílivem a odlivem, s obrovskými parníky, ještě většími tankery. A s velrybami! Z lyží tajemné mořské kolosy asi neuvidíte, ale věřte, že tam někde v hlubinách širokého veletoku jsou. Celoročně alespoň pětimetrové bílé běluhy, neboť keporkaci a stopadesátitunoví plejtváci na zimu odplouvají do teplejších krajin. A když vyjedete z divočiny na širší pláň a spatříte pod sebou v údolí mohutnou vodní hladinu, napadne vás, že kdybyste se po sjezdovce z lesa vyřítili příliš rychle, terénní předěl vás vykopne do vzduchu a poletíte až k ledové tříšti na řece Svatého Vavřince přímo velrybám do chřtánu...Letadlem do Montrealu, odkud pojedete 350 kilometrů na severovýchod přes město Quebec a dál po dálnici podél pobřeží řeky Svatého Vavřince až do Petite-Riviére Saint-Francois.Denní permanentka pro dospělého je za 35 dolarů, děti od sedmi let platí polovic, studenti 28 dolarů stejně jako senioři od pětapadesáti let. Ubytování počítejte od padesáti kanadských dolarů za dvoulůžkový pokoj se snídaní.V Kanadě jsou nádherné terény pro klasické lyžování, většinou nedaleko sjezdových center. Stojí za to se vydat do některého z běžeckých areálů, kde jsou desítky a stovky kilometrů dokonale vysoustružených tratí.