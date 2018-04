Svátky v Americe: hlavně aby bylo sladko

Velikonoční průvod v ulicích New Yorku.

Za několik dnů udají zboží v hodnotě, která se rovná více než deseti procentům celoročního obratu. V průměru se například prodává více než padesát milionů čokoládových zajíčků. V rovině duchovní a zvykové je však obraz mnohem pestřejší. Zatímco pro mnohé křesťany jsou Velikonoce svátkem nejvýznamnějším - jiní je odmítají jako svátek veskrze pohanský. Mnoho baptistů a dalších protestantů se do něj až do tohoto století vůbec nezapojovalo. Široká židovská komunita ve Spojených státech v téže době jako křesťané Velikonoce slaví pesach. Připomíná si jím biblický exodus Izraelitů z Egypta. Židé v tomto čase jedí nekvašený chléb, macesy, na památku toho, že při útěku z Egypta nebyl čas nechat těsto vykynout. Do dnešního amerického světa se promítá dávná historie tak, že i samoobsluhy na dobu velikonoční rozšiřují oddělení s košer potravinami včetně macesů. V zásadě se dá říci, že jednotlivé národní a křesťanské komunity si slaví Velikonoce po svém. V Americe se traduje, že hlavně Ukrajinci zdobí velikonoční vajíčka. Nic to však nemění na tom, že kdesi v jižní Arizoně si Češky velikonoční vajíčka obarví, zatímco Polky ozdobí vystříhanými papírovými ornamenty. Moderní doba do Velikonoc vstupuje jako do každého jiného svátku. Tak si každý může na internetu prohlédnout, jak omalovala vajíčko Betty Konuchová z Tempe u arizonského Phoenixu původem z Čech.