Svátek otevře nepřístupné památky zdarma. NEJ tipy

V Praze se otevřou vzácné paláce i Senát

O víkendu máte jedinečnou příležitost podívat se do míst, která jsou pro veřejnost běžně uzavřená. V sobotu i v neděli se otevře od 10 do 17 hodin Hrzánský palác v Loretánské ulici na Hradčanech. Do Hrzánského paláce měly zatím příležitost nahlédnout hlavně zahraniční návštěvy – zvenku nenápadný dům totiž skrývá honosný interiér, z jeho terasy je navíc působivý pohled na Prahu. V letech 1894 až 1896 v paláci bydlel pozdější prezident Tomáš Garrigue Masaryk s rodinou, zázemí tu našel i malíř Jan Slavíček.

V neděli budou mít zájemci možnost nahlédnout do Poslanecké sněmovny od 9 do 16 hodin, do Senátu od 9 do 17 hodin a Nosticova paláce od 10 do 18 hodin. Od 14 do 17 hodin se otevřou reprezentační prostory Obecního domu, takže budete moci nahlédnout do unikátních secesních interiérů této národní kulturní památky.

V neděli bude zdarma vstup do Muzea a Galerie hlavního města Prahy.

V Lánech ochutnáte Masarykovy švestkové knedlíky

Oblíbená jídla prezidenta T. G. Masaryka a jeho rodiny je název akce, kterou na neděli připravilo Muzeum T. G. M. v Lánech. Z Masarykových oblíbených jídel budou moci návštěvníci od 14:00 ochutnat například švestkové knedlíky, houbovou omáčku, halušky, topinky s česnekem, buřty s křenem, makovec, bramborovou polévku či Masarykovo cukroví.

Muzea a galerie lákají na speciální nedělní expozice

Na neděli připadá i Den Středočeského kraje. Řada muzeí a galerií v kraji proto připravila speciální expozice, vstup je zdarma. Unikátní soubor mincí ze 13. století, tzv. tetínský poklad, který byl nalezen v minulém roce, poprvé odhalí Muzeum Českého krasu v Berouně.

Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem v neděli mimořádně zpřístupní Brandýskou katovnu, dřívější obydlí katů. "Návštěvníci mohou vidět mučicí nástroje, potupné masky či kopie archiválií" uvedla historička Karin Pátrová.

V Hrusicích si v neděli budou moci návštěvníci zdarma prohlédnout Památník Josefa Lady, rodinné fotky, knihy a ilustrace. A pozor - kocour Mikeš bude rozdávat pravé české buchty!

V Hornickém muzeu v Příbrami se návštěvníci budou moci projet hornickým či důlním vláčkem nebo sjet do dolu Drkolnov k velkému vodnímu kolu po 51 metrů dlouhé skluzavce.

Průletem historických letadel nad Komenským náměstím začne od 15:00 vzpomínková akce v Mladé Boleslavi. Zúčastní se jí m. j. i členové Čs. obce legionářské v dobových stejnokrojích.

Zdarma do Severočeské hvězdárny

Do všech krajských muzeí a galerií v Ústeckém kraji budou mít lidé v neděli vstup zdarma. Například v Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích návštěvníci zhlédnou pořad Hvězdy severní a jižní oblohy, Slunce, Měsíc, planety.

Zájemci si budou moci prohlédnout i s výkladem také palácovou vilu Hanse Weinmanna, ve které v Ústí nad Labem sídlí Severočeská vědecká knihovna.

Otevřená budou i muzea v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Teplicích, Krupce nebo Lounech, kde jeho pracovníci zpřístupní také Archeologický skanzen v Březně u Loun a zámek Nový Hrad v Jimlíně. Zdarma se budou moci lidé podívat i do galerií v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lounech a Mostě.

Na vodní hamr v Dobřívi nebo lampionový průvod

V Plzeňském kraji mohou zájemci zdarma navštívit např. Vodní hamr Dobřív, hvězdárnu v Rokycanech, Chodský hrad v Domažlicích, Muzeum Šumavy v Sušici, Vlastivědné muzeum v Klatovech, skanzen lidové architektury v Chanovicích a další. Symbolické vstupné 28 Kč (děti do 140 cm zdarma) zaplatí návštěvníci např. v zoo, Dinoparku, Západočeském muzeu nebo do Divadla J. K. Tyla. Své brány otevře i Historické podzemí nebo Pivovarské muzeum.

Oslavy v kraji zakončí po pietním aktu na náměstí T. G. Masaryka v neděli v 17:00 lampionový průvod v centru Plzně, na Anglickém nábřeží pak bude na účastníky čekat slavnostní ohňostroj. Součástí letošních oslav bude i Den otevřených dveří na plzeňské radnici, kde bude v přízemí k vidění výstava o vzniku Československých legií.

Na hrady, do muzeí i hvězdáren zdarma

Zájemci budou moci zdarma navštívit Galerii výtvarného umění v Náchodě či Galerii moderního umění v Hradci Králové, expozice muzeí v Trutnově, v Rychnově nad Kněžnou, Jičíně či v Náchodě, ale i programy hvězdáren v Úpici a v Hradci Králové.

A kam zamířit v kraji Vysočina? V neděli se zdarma otevřou hrady Roštejn a Kámen. Zájemci se mohou vypravit i do Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči. Bez poplatku bude zpřístupněna také Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Horácká galerie v Novém Městě na Moravě.

Oslavy svátku na Moravě

Vznik samostatného Československého státu v roce 1918 připomenou v Masarykově muzeu v Hodoníně. V neděli od 13 do 18 hodin je zde Den otevřených dveří s volným vstupem.

U obce Prace začne v neděli v 18:30 v areálu památníku Mohyla míru tradiční program s ohňostrojem.

V Olomouci se v neděli koná lampionový průvod. Sraz účastníků je na Horním náměstí, kde si zájemci mohou koupit lampiony. Průvod vyrazí v neděli v 17:45 po trase Ostružnická–Denisova–náměstí Republiky–třída 1. máje směrem na Žižkovo náměstí, kde zástupci radnice položí věnce k pomníku T. G. Masaryka.