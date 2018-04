Svátek jídla, to je Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích

Karlovský gastrofestival se do Velkých Karlovic na Vsetínsku ve Zlínském kraji vrací již po šesté. Patří mezi největší akce svého druhu u nás, jen loni ho navštívilo na 14 tisíc lidí. Festival si klade za cíl představit tradiční valašskou kuchyni, k níž neodmyslitelně patří třeba kyselice, frgály, slivovice, ale také jehněčí maso a sýry, zvěřina a zabíjačkové speciality. Zároveň dává prostor hostujícím producentům z jiných regionů a přináší řadu doprovodných akcí. Na své si tak přijdou i milovníci lidových tradic nebo rodiny s dětmi.



Festival začíná galavečeří

Letošní ročník potrvá od pátku 3. do neděle 5. října. Konec pracovního týdne si tak můžete zpříjemnit úvodní festivalovou Galavečeří Resortu Valachy. O vaše žaludky se postará šéfkuchař Spa hotelu Lanterna Pavel Václavík. Po dobrém jídle vyrazte na Barmanský večer "Open party" do Party stanu - Coctail baru Lanterna. Konat se budou každý večer od pátku do neděle a končit budou až nad ránem.

Ochutnávejte speciality na 3,5 kilometry dlouhé Gastro tour

Hlavním lákadlem bude v sobotu a v neděli mezi 10. a 18. hodinou Gastro tour, při které můžete putovat malebným valašským údolím Léskové. Čeká vás 14 gastro zastávek s 60 stánky, kde můžete ochutnávat regionální speciality a nakupovat krajové produkty.

Ochutnávky regionálních specialit na Karlovském gastrofestivalu

Jednotlivé zastávky jsou v údolí rozprostřeny ve vzdálenosti do 3,5 kilometrů. Kdo nebude chtít vyrazit pěšky, ten si může údolí projet na kole po cyklostezce Bečva, nebo se svézt vláčkem, koňským povozem či historickým autobusem. Festival se koná za každého počasí. Vstupné na Gastro tour je zdarma, zpoplatněné budou pouze vybrané doprovodné programy.



Umíchejte si koktejl jako profík

Letošní novinkou víkendového programu bude frgálová manufaktura, v níž si pod vedením pekařek sami vyzkoušíte výrobu frgálů - velkých zdobených koláčů, které neodmyslitelně patří k symbolům valašské kuchyně.

Přidat ruce k dílu budete moci také v otevřeném workshopu s barmany v Party stanu - Coctail baru Lanterna, kde vás nechají namíchat si vlastní drink. Kdo se chce pouze dívat pod ruce profesionálů, může vyrazit na kuchařské show do Stanu ETA - Gril srubu Razula. Ať už vás láká kterákoliv z těchto položek programu, užít si je můžete v sobotu i v neděli mezi 10. a 18. hodinou.

Návštěvníkům uvaří "michelinský kuchař" Roman Paulus

Pro hvězdný gastronomický zážitek vyrazte na Michelinskou galavečeři v sobotu od 19 hodin do hotelu Lanterna. Letos vám uvaří jeden ze dvou českých držitelů prestižní michelinské hvězdy Roman Paulus, šéfkuchař pražského Alcronu. Během hostování ve Velkých Karlovicích připraví nejen šestichodovou galavečeři, ale o den později v pravé poledne také tříchodový Michelinský oběd.

Menu bude průřezem nabídky Alcronu sestavené z návštěvnicky nejoblíbenějších jídel. Vychutnat si můžete také tematické galavečeře. Tu Valašskou podávají v sobotu od 19 hodin v hotelu Horal. V neděli ve stejný čas nabídne Spa hotel Lanterna Kouzlení z dýně - premiéru nového degustačního menu.

Přihlaste do soutěže váš valašský frgál nebo klobásu

Mezi doprovodnými programy patří k největším lákadlům také soutěž o nejlepší valašský frgál, která se uskuteční v neděli. Rok od roku se těší větším zájmu. Loni porota hodnotila 98 frgálů od profesionálních i domácích pekařek. Zúčastnit se ji můžete v neděli mezi 11. a 14. hodinou.

Letos navíc organizátoři přidali také novou soutěž o nejlepší valašskou klobásu, která se uskuteční v sobotu mezi 16. a 18. hodinou. Zajímavým zpestřením letošního ročníku má být také slavnostní uvedení piva nového Karlovského minipivovaru Pod Pralesem.

V Rožnově pod Radhoštěm navštivte rozsáhlý skanzen a Jurkovičovu rozhlednu

Budete-li chtít poznat také okolí Velkých Karlovic, vyrazte třeba do 23 kilometrů vzdáleného Rožnova pod Radhoštěm. Máte-li vztah k historii a vůbec ke všemu, co nám zanechali naši předci, vydejte se do tamního Skanzenu - valašského muzea v přírodě, který patří mezi největší a nejstarší ve střední Evropě. Počítejte s výletem nejméně na půl dne - všechny tři expozice, tedy Dřevěné městečko, Valašská dědina i Mlýnská dolina, totiž stojí za vidění.

Dřevěné městečko je jednou z expozic Skanzenu Rožnov pod Radhoštěm Unikátní Jurkovičovu rozhlednu najdete na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm

Okolní přírodou se můžete pokochat z unikátní historické Jurkovičovy rozhledny na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm. Čekají vás krásné výhledy z výšky 19 metrů. Zajímavostí stavby je to, že veškeré kovářské a klempířské práce a většina tesařských prací včetně detailů byly prováděny ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných, pracovních postupů.