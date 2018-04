Svátek Chanuka v Jeruzalémě

Tehdejší syrský vládce Antiochus Epifanes nechal znesvětit Chrám, zakázal obřízku, studium Tory a mnoho dalších zásadních zákonů židovské víry. Nemalá část Židů byla helenizována a hrozilo, že židovství jako takové nepřežije. Povstání proti této hrozbě a krutým utlačovatelům vedl velekněz Matatijahu a jeho synové, kterým se záhy začalo přezdívat Makabejci. Po několika vojenských vítězstvích následovalo osvobození Jeruzaléma. Při vstupu do Chrámu se však židovským povstalcům naskytl smutný pohled na zpustošenou a znesvěcenou svatyni, které zpupně dominovala socha Dia - symbol polytheismu.

Během příprav na znovuzasvěcení Chrámu byla objevena jediná olejová lampička, zapečetěná a rituálně čistá, tedy přijatelná pro použití v Chrámě. Měla vydržet pouze jediný den, ale zázrakem hořela plných osm dnů, než se povedlo nově vyrobit dostatečnou zásobu oleje do lamp. Proto se každý chanukový večer zapaluje světlo po světlu na upomínku tohoto zázraku.

Podobně jako se v době vánoční na náměstích křesťanských zemí vztyčují obří vánoční stromy, na náměstích izraelských měst jsou umístěny veliké chanukové svícny a večer se veřejně zapalují světla za doprovodu hudby a zpěvu. Letos se první chanukové světlo zapalovalo týden poté, co nočním Jeruzalémeme otřásl trojitý výbuch a vzal život deseti mladým lidem ve věku od 14 do 21 let. Teměř na stejném místě se sešli v neděli večer, 9. prosince, obyvatelé Jeruzaléma, aby vyjádřili nesouhlas s terorismem a veřejně odmítli podřídit se mu.

Slavnostního večera se zúčastnil i izraelský premiér Ariel Sharon, starosta města New York Rudolph Giulliani a jeho jeruzalémský protějšek Ehud Olmert. Giulliani pronesl projev, ve kterém vyzval ke společnému boji proti terorismu. Po slavnostím zapálení prvních dvou světel se konal kratší koncert a lidé zapalovali svíčky na památku obětí sobotního teroristického útoku. navzdory okolnostem panovala slavnostní nálada. Lidé se posléze pokojně rozešli do svých domovů s nadějí, že na příští chanuku už nebudou mít strach z terorismu konkrétní vzpomínkou z týdne.