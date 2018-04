Sváteční Paříž láká na bruslení u Eiffelovky i úžasné trhy

Paříž o Vánocích a koncem roku je již dávno vyhledávaným cílem turistů, potkáte jich tu tisíce. Mimo turistické zóny ale můžete narazit na vylidněné ulice, protože řada Pařížanů odjíždí na svátky pryč.

Z romantické atmosféry vybočují jen tříčlenné hlídky vojáků ozbrojené samopaly, s nimiž se setkáte v turistickém centru Paříže na každém rohu. Hlídkují v uličkách nedaleko katedrály Sacré Coeur, u obchodů na Champs-Élysées i kolem Eiffelovy věže. Okolí katedrály Notre Dame dokonce vypadá jako při zásahu proti pouličním nepokojům. Všude leží kovové bariéry a na dohled parkují antony plné policistů. Zvýšená bezpečnostní opatření tu panují kvůli teroristické hrozbě.

Omezen je i vstup na hlavní mši a každý návštěvník musí projít osobní prohlídkou. Před katedrálou tak vzniká dlouhý had čekajících turistů. V katedrále ale panuje poklidná vánoční atmosféra. Lidé korzují chrámem, rozsvěcují svíčky za zemřelé a občas někdo postojí před betlémem.

Bezpečnostní opatření ve vánoční Paříži u katedrály Notre Dame

Ulice svítí žárovičkovými závoji

Paříž se na konec roku a na Vánoce vyzdobila velkolepě. Každé větší náměstí či obchodní bulvár zdobí rozsvícené stromy či kašny. Na rušné avenue des Champs-Élysées to svítí tisíce barvami. Po celé její délce se rozprostírá závoj z řetězů barevných žároviček a naproti Vítěznému oblouku se tyčí světélkující ruské kolo. V pozadí jiskřivě bliká Eiffelova věž. K tomu se přidávají všudypřítomné tradiční kolotoče. Navíc pařížská radnice provozuje některé z nich zdarma.

Co by to bylo za evropskou metropoli bez vánočních trhů. Jedny najdete kousek od Eiffelovky pod náměstím Trocadéro a od těch pražských se liší jen nepatrně. I svařené víno stojí téměř stejně. Mají tu i bruslení a malý sněhový kopec se skluzavkou pro nejmenší. Stánky nabízejí tradiční francouzské pochutiny, ale i kýčovité suvenýry včetně ruských babušek, tedy opět jako doma.

Ruské kolo na Champs Elysées

První dva dny vánočních svátků se od sebe velmi liší a ten kontrast byl vidět na první pohled. Na Štědrý večer bylo město plné lidí, v obchodech se táhly dlouhé fronty, metro bylo narvané k prasknutí a bary i restaurace měly otevřeno do pozdní noci. Ještě v sedm večer nic nenasvědčovalo tomu, že za chvíli by Francouzi měli usednout ke štědrovečernímu stolu. U pokladen a v taškách ale byly nejčastěji vidět ústřice, ryby a bílé klobásky, které se ve Francii podávají jako tradiční vánoční večeře.

Druhý den dopoledne byly naopak pařížské ulice vylidněné. Většina Francouzů tráví Boží hod v rodinném kruhu a někteří z hlavního města odjeli k příbuzným. Mimo hlavní turistické trasy tak můžete bezcílně chodit prázdnými ulicemi a nasávat atmosféru promrzlé francouzské metropole.

Výhled na Paříž od Sacré Coeur

Na trzích objevíte kuriozity i poklady

Vylidněnost města je znát i na největším bleším trhu v Paříži, který je podle některých průvodců dokonce největší v celé Evropě. Stánky sice pořád zaplňují několik ulic ve čtvrti Saint-Ouen a na turisty se stále vrhají davy arabských a černošských trhovců nabízející padělky hodinek, tašek i parfémů světových značek, ale hlavní část tržiště je zaplněná sotva z poloviny. Úzké uličky plné obchůdků se starožitnostmi a vetešnictvím i tak stojí za zhlédnutí.

Staromilci si opravdu přijdou na své. Najdete zde nepřeberné množství nábytku, obrazů, šperků i jemně broušeného skla. V zaprášených truhlách se skrývají dřevěné i porcelánové hračky, gramofonové desky i knihy v kožené vazbě. Lahůdkou je krámek, kde nabízejí mrkací panenky rozebrané na jednotlivé díly. Zájemcům je k dispozici i návod s postupem výroby. Jelikož jsou trhy vyhlášené nejen v Paříži, ceny jsou patřičně nadhodnocené. Smlouvat je však dovoleno.

Rozebrané hračky

Na procházky se teple oblečte, letos zde zima udeřila obzvlášť silně. Pařížané nejsou na mrazy ani na sníh příliš připraveni. Květinářky nechávají na ulici i tropické květiny, na kterých jsou nízké teploty už znát. Sněhová vánice a několikacentimetrová vrstva sněhu zcela uzavřela dálnici A4, protože Francouzi nemají zimní pneumatiky a museli čekat na sypače s radlicí.

Pokud strávíte v Paříži více dní, vezměte si s sebou teplé deky, protože typická francouzská okna netěsní a pěkně jimi profukuje. Ale výhled na Paříž je z nich nezapomenutelný.