Svatá Lucie roznáší ve Švédsku světlo

Švédské vánoční perníčky - pepparkakor * 3 dl medu

* 4 dl cukru

* 1 1/2 polévkové lžíce zázvoru

* 1 1/2 polévkové lžíce skořice

* 1 polévková lžíce mletého hřebíčku

* 350 g margarínu nebo másla

* 3 dl šlehačky

* 1 1/2 kg hladké mouky

* 1 polévková lžíce prášku do pečiva Med s cukrem, kořením a margarínem nebo máslem dobře promíchejte, šlehačku přidávejte po částech. Přidejte prášek do pečiva smíchaný s trochou mouky a potřebným množství vody. Těsto přikryjte a nechte přes noc odpočinout. Pak přidejte zbytek mouky a celkem tuhé těsto vyválejte do tenka. Vykrajujte srdíčka, hvězdičky a podobně. Pečte v troubě 175 až 200 stupňů teplé. Perníčky nechte vychladnout na plechu a zdobte cukrovou polevou. Recept je na 500 perníčků.

Glögg * 1 láhev kvalitního červeného vína

* 1/2-1 dl vodky

* 2 hřebíčky

* 2 ks skořice

* 1 dl hrozinek

* 1/2 dl loupaných mandlí Víno svařte s vodkou a přísadami. Horké nalijte do šálků nebo sklenic. Tradiční švédský pokrm: vánoční perníčky a teplý nápoj z vína - glögg