Požár na Svaté hoře u Příbrami v roce 1978 - Oheň, který vypukl krátce mezi druhou a třetí hodinou odpoledne, zničil střechu kláštera, proboštství a severní části ambitů včetně věže s hodinami, poškodil věže nad Mníšeckou a Plzeňskou kaplí i nástropní malby této části ambitů. Větším škodám zabránilo vysoké nasazení hasičů, kteří se potýkali s nedostatkem vody i zhoršeným přístupem pro techniku. Celkem dorazilo na místo 330 hasičů ze 46 jednotek, profesionálních, dobrovolných i vojenských. Poslední odjeli až 2. května. - Do zásahu kolem požáru se zapojily stovky dalších lidí, ať už se jednalo o příslušníky veřejné bezpečnosti, zdravotníky, členy báňské záchranné služby nebo studenty průmyslovky, kteří pomáhali při stěhování vzácných svazků z klášterní knihovny. Ty později vystřídali vojáci. Škody po požáru byly vyčísleny pět milionů tehdejších korun, zachránit se ale podařilo majetek v třicetkrát vyšší hodnotě. Obnova poškozených částí poutního místa vyšla na 16 milionů. - Podle výsledků oficiálního vyšetřování byl příčinou požáru oheň, který založila čtveřice dětí ve věku devět až 16 let u horního konce tehdy zdevastovaných svatohorských schodů. Od tohoto 400 metrů dlouhého zastřešeného schodiště, které vede z centra Příbrami až na Svatou Horu, se oheň rozšířil dál. Řada pamětníků ovšem tuto verzi zpochybňuje, podle svědků se v okolí Svaté Hory pohybovaly už týden před požárem podezřelé osoby. Nepotvrzené podezření hovoří o tom, že požár mohl být dílem StB. - Tyto zprávy dodnes často zní z církevního prostředí. "Oheň se na střechy dostal tak, že prohořelo šestipatrové lešení, pokryté ztvrdlou cementovou krustou. Zdá se, že bez pomoci hořlavé látky by k požáru nemělo dojít. Já sám si pamatuji, že jsem jako dítě zaslechl, že Svatá Hora měla být úmyslně podpálena, po požáru na dlouhá léta uzavřena a nakonec se měla stát muzeem baroka," řekl před deseti například tehdejší svatohorský farář Stanislav Přibyl. Jasné důkazy pro takové podezření ale neexistují. - Obnova barokního areálu začala bezprostředně po požáru, vedle střešních konstrukcí byly poničeny hlavně klenby a jejich výzdoba. Kromě řemeslníků se na opravách podílelo velké množství dobrovolníků, nejdůležitější práce trvaly čtyři roky a byly hotové ke 250. výročí korunovace svatohorské sošky Panny Marie. Renovace ale pokračovaly ještě dvě dekády, například svatohorské schody se dočkaly obnovy až v roce 1993 a všechny stopy požáru se podařilo zahladit až o deset let později. - Ničivý požár dnes kromě fotografií připomíná také běh do svatohorských schodů, který vznikl na počest hasičům, kteří v dubnu 1978 na Svaté Hoře zasahovali. Nultý ročník se konal v září 2007 a od té doby pravidelně na podzim měří své síly dvojice profesionálních i dobrovolných hasičů. Jejich úkolem je co nejrychleji v plné výstroji vyběhnout více než půlkilometrové kryté schodiště s převýšením 80 metrů. - Poutní areál na Svaté Hoře s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. V bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské, kterou podle legendy v polovině 14. století vytvořil arcibiskup Arnošt z Pardubic. V 16. století byla přenesena do kaple na Svaté Hoře a záhy k ní začala proudit procesí. V roce 1632 se jejím prostřednictvím údajně uzdravil slepý. O 15 let později se areálu ujali jezuité a vytvořili z něj nejvýznamnější poutní místo v Čechách. - Současná podoba této národní kulturní památky pochází ze 17. století, kdy z ní právě jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. Tovaryšstvo Ježíšovo také v roce 1732 prosadilo korunování mariánské sošky, což bylo jednou z nejvýznamnějších výsad udělovaných papežskou komisí. V roce 1861 převzali správu Svaté Hory redemptoristé, kteří tam působili až do roku 1950, kdy je komunistický režim vyhnal. Vrátili se v roce 1990.