Sv. Valentýn pro otrlé: Údolí lásky, NEJ atrakce zamilovaných v Asii

Že je to poněkud kýčovité a prvoplánové? To vůbec nevadí. Mladí lidé z Dalatu a okolí Údolí lásky milují a hlavně v období svátku svatého Valentýna je v parku zamilovaných nával. Ale plno je tu po celý rok. Do Údolí lásky se již tradičně míří za prvním vyznáním lásky, za oslavou výročí seznámení či za prvním novomanželským focením.

Přerostlé muchomůrky

Údolí lásky leží jen pár kilometrů od centra půvabného "vysokohorského" Dalatu, který je jedním z nejzajímavějších vietnamských měst. Příčinou je především unikátní klima věčného jara, díky němuž je město jedním z největších producentů květin na celém světě. A také kvůli překrásným scenériím v celém okolí.

Tím nejkrásnějším zákoutím je právě Údolí lásky, divoce zvlněná horská krajina obklopující malé jezero, která je dnes vyšperkovaná desítkami poněkud kýčovitých atrakcí. Dovede si představit dva metry vysoké muchomůrky, ve kterých se dá posedět a přitom si romanticky pošpitat? Ale ve Vietnamu to takhle mají rádi.

Posezení v přerostlých muchomůrkách

Víno z moruší

Co všechno vás tu čeká? Tak třeba obrovská barevná srdce s otvorem na focení uprostřed nebo obligátní plot určený pro zamykání lásky - zámeček koupíte ve stánku za 40 korun a klíč pak hodíte do jezera.

Najdete zde i desítky kýčovitých zvířátek od laní až po labutě (kam se hrabou naši zahradní trpaslíci), surrealistické lavičky či čluny v podobě labutí, určené k projížďkám po jezeře. Oblibě se těší i tygr v životní velikosti, na jehož hřbetu se drobné Vietnamky tak rády fotografují.

A pokud je vám i tohle málo, můžete se převléknout třeba do indiánských oblečků a vyfotit se ruku v ruce jako Vinnetou a jeho milovaná Ribanna. Místní sem jezdí většinou na půldenní výlety, tudíž zde nechybí ani spousta občerstvení či stánek se slavným vínem z Dalatu. Mimochodem místo je jedním z mála, kde se v jihovýchodní Asii připravuje víno již téměř se stoletou historií. Ale pozor, zatímco sklenka či dvě chutnají celkem příjemně a mírně nasládle, vypít celou láhev vám rozhodně nedoporučujeme. Do vína se totiž kromě révy přidává také šťáva z moruší a docela po něm bolí hlava. Lahev vyjde na 60 až 120 korun.

Jak probudit Buddhu

Co ochutnat Ceny jídla jsou velmi nízké: např. ve vegetariánské jídelně, kde mají nejrůznější krevety, ryby či masové závitky, všechny vždy dokonale vykouzlené z tofu a sóji, zaplatíte za oběd pro dva s rýží a konvicí čaje neuvěřitelných 40 korun. Místní specialitou jsou kokosové koláčky (10 Kč) či jakési pečené placičky plněné sušenými krevetami, kořením a křepelčím vajíčkem (kus za 10 Kč). A také káva, připravovaná ze zrnek, která procházejí trávicím ústrojím lasiček a která je, stejně jako cibetková káva, považovaná za velkou delikatesu.

Vedle Údolí lásky přitahují zamilované i nezamilované turisty další dvě atrakce. První z nich je chrám Linh Phuoc nedaleko od Dalatu, kde stojí obrovský, devět tun těžký zvon, údajně největší ve Vietnamu, který prý plní každé rozumné přání. Stačí napsat na lísteček svou prosbu a pak zazvonit na zvon úderem dřevěného beranidla, aby vzal Buddha vaši žádost na vědomí a neprodleně ji vyřídil. Zda tento systém opravdu funguje, nevíme, nicméně zvon je polepený tisíci lístečků.

Ať tak či tak, barevný chrám patří k nejkrásnějším v okolí a je pravidelnou zastávkou mnoha turistů. Jeho bohatá výzdoba však vznikla teprve před šedesáti lety z tisíců kousků rozbitého skla a porcelánu.

Další takzvanou turistickou povinností je obrovská květinová zahrada uprostřed Dalatu, která se rozkládá na ploše 11 hektarů a představí vám všechny květiny, které se ve městě pěstují, od desítek druhů orchidejí a růží až po lilie či mimosy.

Stačí napsat na lísteček svou prosbu, pak zazvonit na zvon úderem dřevěného beranidla a Buddha vaši žádost neprodleně vyřídí.

Na projížďku s Easy Ridery

Výhodnou polohu Dalatu objevili už před sto lety bohatí Francouzi ze Saigonu, kteří si zde vybudovali odpočinková sídla. Ve výšce 1 500 metrů nad mořem, kde vládne celoročně příjemná a stálá teplota kolem 20 stupňů, vyrostlo několik set výstavních vil, které jsou i dnes chloubou horského města.

V okolí Dalatu je navíc spousta přírodních památek, především nádherných vodopádů a přírodních parků. Pokud mají turisté víc času, mohou navštívit také vesnice horských kmenů. Na výlety do okolí města se obvykle jezdí s pomocí tzv. Easy Riderů, chlapíků s motorkou, kteří se živí tím, že vozí turisty na výlety po vysočině.

Plot určený pro zamykání lásky. Zámeček koupíte ve stánku za 40 korun a klíč pak hodíte do jezera. Do Údolí lásky se již tradičně míří za prvním vyznáním lásky, za oslavou výročí seznámení či za prvním novomanželským focením.

Kolik to stojí

Právě služby Easy Riderů budou nejdražší položkou při poznávání Dalatu a jeho okolí. Za denní pronájem motorky i s jejím řidičem zaplatíte zhruba 200 až 300 korun, půldenní výlet pořídíte už za sto korun, pokud jste dva, musíte si najmout dvě motorky a dva řidiče a nikoliv jednoho, jak je to běžné třeba v Saigonu.

Tip na dovolenou Chcete zažít netradiční dovolenou? Vydejte se objevovat krásy Vietnamu. Zájezd vybírejte na Dovolená.iDNES.cz/Vietnam.

Vstupné do Údolí lásky stojí 30 korun, do květinových zahrad dvacet korun, návštěvy chrámů jsou zdarma.

Ceny ubytování v Dalatu nejsou vysoké, v obyčejných hotelech pro batůžkáře zaplatíte za dvojlůžkový pokoj zhruba 200 až 300 korun, velmi pěkné pokoje ve tříhvězdičkovém hotelu vyjdou na 500 korun.