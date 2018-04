Sv. Valentýn - letenky za jedinečné ceny

Čeští studenti a mladí lidé do 26 let mají v těchto dnech jedinečnou šanci vycestovat levně do zahraničí. Společnost GTS International nabízí u příležitosti svátku sv. Valentýna mimořádně levné letenky do 120 světových destinací. Letenky je možné zakoupit u poboček GTS od 10. do 15. února.