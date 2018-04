Sv.Bernard: klídek, slunce, pohoda

Permanentka na 6 dnů Dospělí 133 € Děti (5-12 let) 93 € Senioři (60-75 let) 93 € Zdarma: děti do 5 let, senioři nad 75 let Pro naprosté začátečníky je v La Rosiere i v Thuile po jednom malém vleku zcela zdarma.

Rosiere

Rosiere: přes Ženevu do Chambéry, Moutiers a horskou silničkou do La Rosiére. Thuile: přes Miláno do údolí Aosty a jím pod Malý svatý Bernard. Pokud je otevřený průsmyk Velký svatý Bernard, lze se do Aosty dostat i od Ženevy. Thuile

