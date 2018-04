Surfování po internetu na čas zdarma

Dánská studentka Metter, která žije v Londýně, si surfování zdarma vyzkoušela jako jedna z prvních na stanici metra Belsize Park v severním Londýně. Už sama myšlenka, že ji přístroj neustále neobtěžuje, aby do něj vhazovala mince, ji připadá

úchvatná. "Je to bezvadné. Hlavně pro lidi, kteří jsou neustále v pohybu. A nic neplatíme. Co chtít víc!" lebedí si čtyřiadvacetiletá Dánka, která se jednou chce stát manažerkou.

Jednadvacetiletá Jackie na stanici Baker Street zase jednou rukou telefonuje z klasického přístroje a druhou rukou na vedlejším internetovém telefonu vyťukává adresu webové stránky. "Sama doma počítač nemám, takže tady si mohu zkontrolovat, zda nemám novou poštu," pochvaluje si.

Kříženec telefonu a počítače má dvanáctipalcovou obrazovku, která nabízí uživateli tři základní funkce: surfovat po internetu, psát zprávy nebo vzkazy a telefonovat. Kdo zvolí internet, zadá adresu webové stránky a potom si může dle libosti

brouzdat. Pokud ji nezná, pomůže mu vyhledávací služba. Multiphone je ovšem i pro absolutní internetové ignoranty. Chci vědět, co se právě děje doma či ve světě? Přiložím prst na obrázek BBC, který je v základním menu. Takto lze také například

zjistit, kam se jít pobavit, vyhledat si spoj a nebo i prohlížet nabídku pracovních příležitostí.

Kdo by měl ovšem zálusk třeba na pornografii nebo stránky propagující terorismus, musí si nechat zajít chuť, protože se k nim přes ochranné zdi nedostane.

U některých přístrojů je klávesnice dosti citlivá, takže se může stát, že při vypisování adresy internetové stránky naskakují na obrazovku jiná písmena. Poměrně spolehlivým systémem pokus-chyba se lze ovšem za chvilinku v technice datlování zdokonalit. Výhodou je, že stránky naskakují na obrazovku poměrně svižně.

"Bylo mi řečeno, že to je dvojnásobně rychlejší než spojení ISDN," říká poněkud nejistě Mandy Sharpová, která má nový produkt propagovat. Pokud má pravdu - a první zkoušky by tomu mohly nasvědčovat - pak je tedy možné na veřejnosti surfovat několikanásobně rychleji, než si obvykle může majitel běžného

modemu dovolit doma.

Pokud jde o přístup k internetu, Británie sice patří k tomu lepšímu v Evropě, přesto však zhruba 60 procent obyvatel počítačovou síť stále ještě nepoužívá. Vláda proto slíbila, že do roku 2005 bude mít přístup k internetu každý. "Dáváme každému možnost, aby si sám internet vyzkoušel a aby se s ním pobavil. A to zadarmo," vysvětluje ředitel společnosti BT Payphones Malcolm Newing. Podle jeho slov je to však teprve první krok. Nebude prý trvat dlouho a klasická telefonní budka se

promění v multimediální internetové zařízení 21. století.