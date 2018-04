Surfařská sezona v chladných měsících vůbec nekončí

Surfování už dnes přitom není sportem jenom pro vyvolené. Výrobci konečně pochopili, že windsurfing musí být především zábava a potěšení pro co nejširší vrstvy vyznavačů tohoto jedinečného sportu, a přizpůsobili tomu i své výrobky, které jsou dnes mnohem ovladatelnější, snazší a univerzálnější.

Pro ty, kteří se chtějí s windsurfingem seznámit, zdokonalit svoje schopnosti nebo si jednoduše pořádně zasurfovat do úmoru těla, aniž by přitom museli investovat značné částky do koupi kvalitní výstroje a vláčet ji přes půlku Evropy či rovnou zeměkoule, se jako optimální řešení jeví zázemí profesionálních surfařských středisek. Právě poměrně vysoké pořizovací náklady na kvalitní surfařskou výstroj (až 100 000 korun) jsou totiž jednou z překážek, která do značné míry brání masovějšímu rozšíření tohoto sportu.

V jednom z nejoblíbenějších surfařských míst, italském Largu di Garda, letos přitom přišlo půjčení "prkna" a "plachty" na dopoledne či odpoledne zhruba na 1000 korun a do kursů v nejrůznějších cenových i časových rozmezích je možné se zapsat hned na místě. Týdenní intenzivní windsurfingová škola tak člověka finančně nezruinuje, ale je příjemnou bránou do světa vln pro začátečníky i pokročilé.

Dobrým tipem při výběru vhodného surfařského centra je vyhýbat se hotelům, které kromě slunečníků, vodních šlapacích kol, velbloudů a jiných turistických atrakcí nabízejí i několik obstarožních prken. Skutečně profesionální surfařské kluby jsou vybaveny posledními modely plováků, plachet a další výstrojí nejrenomovanějších světových značek. Materiál je minimálně jednou, spíše dvakrát za rok obměňován a doplňován o nové modely.

Kromě moderní výstroje na vás čekají profesionální instruktoři, pod jejichž dohledem budou vaše pokroky rychlé a markantní. Obzvláště, pokud jste začátečníci, máte pod dohledem školeného instruktora možnost během jednoho týdne zvládnout to, co by vám jinak samotným trvalo celé měsíce.

Na své si ovšem rozhodně přijdou i už ostřílení surfaři. Oblíbenou součástí kursů bývají videozáznamy, na kterých s vámi večer u piva instruktor probírá všechny detaily vašeho denního výcviku.



KAM NA SURF: Když ochladne už i Středomoří, míří evropští surfaři k Rudému moři a především do egyptských středisek Safaga poblíž Luxoru nebo do Karnaku a Dahabu pod biblickou horou Sinaj, kde už je sezona v plném proudu. Uprostřed evropské zimy pak přichází čas pro exotičtější země jako jsou Kapverdy, Maledivy, Jihoafrická republika a karibská oblast s venezuelskou Isla Margarita a Isla Coche, Cabarette v Dominikánské republice či Barbados a Bonnaire. Kromě Mekky windsurfingu - Havaje - vám v zimě bude prkno krásně klouzat třeba i v Austrálii.

INFORMACE: Na internetu: http://www.club-mistral. com, či například specializovaná Lucky Tour, tel.02/3119291.