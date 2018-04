Surfařem na Havaji: když vlna je lepší než sex

Historie surfování

Jack London i Beach Boys Začalo to dokonce ještě mnohem dřív než fotbal. Zdá se to zvláštní, ale jezdit po moři na prkně napadlo lidi mnohem dřív než nafouknout kus kůže a kopat do něj. Surfování vzniklo v Pacifiku prý dokonce dříve než před rokem 400 našeho letopočtu . Byla to velká lidová zábava, nejdelší prkna směli mít místní vládci (ta nejlepší byla ze dřeva stromu zvaného wiliwili), ale nakonec surfování málem nepřežilo bílé misionáře, kteří ho lidem zakazovali. Bylo už ve stádiu klinické smrti, když si ho počátkem 20. století všimli Američané na Havaji. Brzy je tenhle sport pohltil. Ale z bezvědomí se ježdění na prkně probralo až ve chvíli, když před první světovou válkou dorazilo do Kalifornie, kromě jiného i díky povídce Jacka Londona, který si na Waikiki okusil, jaké to je. Opravdová exploze začala v 60. letech minulého století , kdy se surfování stalo módou i životním stylem. Přišli Beach Boys i ležérní životní styl. Americká móda rychle zapustila kořeny v Austrálii a Jižní Africe a nakonec všude tam, kde mají alespoň nějaké vlny. A tak dnes můžete narazit na surfaře dokonce i na evropském pobřeží, což by byl dříve nevídaný pohled. Dnes je surfing nejen sport a zábava, ale také postoj k životu a rovněž velký obchod. Především však je to radost a potěšení z vlastní obratnosti, to ovšem teprve tehdy, až prkno zkrotíte.