Supervýlet na in-linech do Bavorska

Historie Místní železnice z Neustadtu/WN – Vohenstraußu byla uvedena do provozu roku 1886. Pro zdolání trati o délce 25 kilometrů bylo tehdy zapotřebí 2,5 hodiny. Vedle osobní dopravy zde sehrála velkou roli hlavně přeprava dřeva. V roce 1908 pak byla dokončena trať vedoucí přes Waidhaus do Eslarnu, na kterou byly napojeny početné brusírny skla ve Pfreimdtalu. Ještě v roce 1974 jezdily po železnici parní lokomotivy a lákaly mnohé fotografy a amatérské filmaře. Z ekonomických důvodů začala však od 70. let německá železniční společnost pozastavovat provoz. V roce 1975 byla zcela zrušena osobní doprava mezi Floßem a Eslarnem a v roce 1993 byla zastavena i nákladní doprava mezi městy Vohenstrauß a Eslarn. V roce 1995 byla trať mezi Neustadtem/WN a Eslarnem zcela uzavřena. Projekt Bocklweg (Neustadt - Eslarn - Tillyschanz), který byl uskutečněn za podpory Bavorska a Evropské unie, byl otevřen v červenci 2005. Další informace viz. http://www.bocklradweg.de/ a h ttp://www.bocklweg.de/ Stáhněte si VÍCE INFORMACÍ 1. část trati najdete ZDE. (formát PDF, německy) 2. část trati ZDE (formát PDF, německy)