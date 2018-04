Supermarkety, jedinečná památka na český kapitalismus

Silnice vede přes pražskou čtvrť Černý Most, kde velkokapacitní samoobsluhy, kavárny a kina zabraly pomalu každý čtvereční metr země.



Obchodní Centrum Černý Most, Praha

Podobný shluk aspoň několika supermarketů ovšem lehce naleznete v každém větším městě, v Brně i Karlových Varech. Dovedou vás k nim velké reklamní tabule anebo aspoň malé 'orientační' cedulky.

Pokud se něco stalo v Česku symbolem kapitalismu, nové doby, rozloučením se s "frontami na banány“, pak to je výstavba supermarketů.



Kontroverzní supermarket Interspar vyrostl prakticky uprostřed Brna na místě bývalé textilní továrny Vlněna. Obchod má prodejní plochu 4000 metrů čtverečních v jednom patře a 500 venkovních parkovacích míst. Kritici m.j. namítali, že obchody s plochou větší než 1500 metrů čtverečních je možné stavět jedině jako vícepatrové budovy s parkováním pod objektem. Vytváří se nová krajina a mění charakter měst Supermarkety začaly v 90. letech vyrůstat jako houby po dešti. Na opuštěných okrajích velkých měst, kde se už nevyplatilo pěstovat obilí, ale také v centrech. Mnohdy vyrůstaly živelně, stačilo, aby si nadnárodní společnost vybrala pozemek, který jí vyhovuje. Na okrajích měst tak začala vznikat nová specifická krajina vytvářená betonovými kostkami a pestrobarevnými reklamami, které mají přilákat lidi za nákupem a za zábavou. U nás může celá rodina strávit celý den! hlásaly řetězce. A lidé nasedli do nových i "nových“aut a vyrazili. Máme kde nakupovat















Příběh Zličína v Praze Praha - Zličín, začátek 90.let Praha - Zličín, březen 2007

V dálce vlevo od dálnice D5 dnes stojí Globus, vpravo Ikea, Tesco... Zličín, začátek 90.let, zelená louka.

V dálce rostoucí sídliště Stodůlky. Zličín, březen 2007. Na části téže kdysi zelené louky už probíhají další terénní práce. Vpředu už dnes stojí Ikea, Tesco a další obchody a supermarkety - viz. níže.

"Každopádně pokud nejde o pozemky města a vše je v souladu s územním plánem, těžko s tím lze něco dělat. Hrozilo by nařčení z omezování podnikání,“ řekl nedávno v MF DNES městský architekt Uherského Brodu Aleš Holý, který nezakrývá, že prostor mezi Starým Městem, Uherským Hradištěm a Kunovicemi je obchodními centry zahlcen.

Podle zlínského architekta Ivana Bergmana jde ovšem mnohdy o to, zda vedení radnice má vůli výstavbu obřích betonových kostek regulovat. "To je záležitost obsazení radnice, jestli nechají investorům volnou ruku, nebo ne. Jestli lobby obchodních řetězců ustoupí, nebo jestli raději budou čelit do jisté míry kritice obyvatel a nechají místo nějaký čas volné,“ tvrdí architekt Bergmann.

Zlín měl podle něj svůj podíl v pozemcích na Čapkově. Radnice ho však prodala. "Investor si tam postavil, co chtěl, a město do toho nemohlo mluvit,“ vzpomínal v MF DNES Bergmann na spory okolo obrovské plochy nedaleko centra Zlína.

Příběh libereckého TESCA Obchodní dům Tesco - podle architektů Hubáčka a Masáka Obchodní dům, který má vyrůst na místě současného obchodního domu V současné době probíhá boj o záchranu libereckého obchodního domu Tesco, unikátního nákupního centra (dříve s názvem Ještěd), které před třiceti lety v centru města postavili architekti Karel Hubáček a Miroslav Masák (Hubáček - autor vysílače na Ještědu). Demolici současného obchodného domu brání památkáři i přední architekti, kteří se snaží budovu zachránit jejím zapsáním na seznam kulturních památek )podobně jako se to podařilo s obchodním domem Máj v Praze).

Petici proti jeho zbourání podepsal i architekt a herec David Vávra. Ten přirovnal dění kolem Tesca k bourání přerovské Komuny. "Pro Přerov je ale ztráta památky daleko větší šok než případná ztráta Ještědu pro Liberec, který má významných a krásných staveb více,“ řekl.



Enormní ekologická zátěž

Levný nákup v obřích supermarketech má ovšem svou odvrácenou tvář. Kromě toho, že zabírají ohromné plochy, tu je ještě jeden ekologický problém – doprava. Obchodníci využívají toho, že většina jejich zákazníků má auta, a postavila u "chrámů nákupu“ obří parkoviště. Tím se samozřejmě zabrala další půda.



K supermarketům patří rozlehlá parkoviště

Automobilismus je přitom jedním z největších znečišťovatelů ovzduší ve velkých městech. Vědecké studie například prokázaly také to, že kvůli škodlivinám ovzduší mají děti častěji chronické choroby dýchacího ústrojí, zvyšuje se též riziko rakoviny.

Když stavěla své supermarkety společnost Lidl, z prostranství záhadně mizely stromy, které stavbám překážely. Lidl ovšem odmítl, že by s tím měl cokoli společného.

Příběh starého dubu z Jičína Asi 20metrový dub, 80 let starý, byl v Jičíně začátkem roku 2006 pokácen kvůli výstavbě obchodu Lidl.

Případů nelegálního kácení stromů v souvislosti s výstavbou prodejen Lidl bylo v České republice víc. Kritiku ekologů si společnost vysloužila už krátce po příchodu do Česka v roce 2003. Tehdy údajně bylo v blízkosti jejích provozoven zbytečně pokáceno více než sto stromů.

Co bude, až skončí?

A pak je tu ještě otázka, co bude, až supermarkety skončí. Podle bývalého ministra životního prostředí Ivana Dejmala jsou supermarkety především problémem z urbanistického hlediska. Jsou to podle něj jakési nádory.

"Jedna z nejnebezpečnějších věcí je, že obchodní centra vytvářejí kvazi veřejný prostor. Parkoviště, cesty, chodníky, všechno je soukromé. Jenže obchodník má zájem, aby lidé přijeli na parkoviště, aby chodili po chodnících a nakupovali, takže je to zároveň veřejné. Do budoucna to ovšem může přinést problémy,“ řekl před časem v Hospodářských novinách Dejmal.

"Z historického pohledu bylo ve městě soukromé a veřejné vždy ostře odděleno. Komunikace, chodník jsou veřejné, nemovitost, v níž obchodník podniká, je soukromé. V okrajových částech města se to stírá. To ovšem znamená, že každý urbanistický pohyb, který by tyto plochy nějak zkulturnil, bude narážet na tento právní problém,“ dodal Dejmal.

Kvůli velké konkurenci zavřel majitel supermarket Billa na okraji Ostravy a tamní radnice si teď s chátrající obří budovou a parkovištěm neví rady. Nikdo o objekt ani nemá zájem, nikdo ho nechce koupit.



KAM S NÍM? Chátrající budova supermarketu Billa v Ostravě.







Lidé už se začínají bouřit

V některých městech už vzniká proti dalším plánům na stavby nových supermarketů veřejný odpor. Například žalobu na brněnský magistrát kvůli zamýšlené výstavbě obchodního centra Hobby market v brněnské části Ivanovice podali představitelé místní radnice spolu s organizací Nesehnutí.

Jiří Koželuh z této organizace uvedl, že obchodní centrum by narušilo obchodní ráz, podle ankety mezi obyvateli navíc vyplynulo, že si více než 70 procent tamních občanů obchod nepřeje.

Supermarket Lidl nevyroste zatím ani ve Znojmě. "Znojmo má nyní supermarketů dostatek, navíc tyto prodejny do širšího centra města nepatří," prohlásil starosta.

Na neurčito se odložila i stavba hypermarketu u Chropyně nedaleko Kroměříže. Záměr narazil na odpor úřadů i místního zastupitelstva. Nelíbí se jim, že by obří obchod ležel v sousedství přírodní památky Chropyňský rybník.

Narodili jsme se v super městě, zemřeme ve městě supermarketů?

Že lidí, kteří vnímají supermarkety negativně, přibývá, potvrzuje i nedávná studie žáků gymnázia v Mikulově, kterou zpracovali v rámci soutěže Cesta do Evropského parlamentu. Součástí práce, jež nese název Narodili jsme se v super městě, zemřeme ve městě supermarketů?, jsou i reklamní spoty, které si autoři studie sami natočili - více ZDE. "Počet pěti supermarketů je na město s osmi tisíci obyvatel nepřiměřený, a jak se studentky informovaly, tak i v České republice ojedinělý," míní jedna z autorek studie Veronika Gajdošová.

Co si myslíte o supermarketech vy? Jak vnímáte proměnu krajiny i změnu charakteru měst v důsledku jejich masové výstavby ?