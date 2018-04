Supermanem na svazích Serfaus Fiss Ladis

První z nich se jmenuje Fisser Flieger a zahrajete si na ní tak trochu na Supermana. Budete navlečeni do speciálního pevného oblečku, za který vás za záda zavěsí na kovovou konstrukci zavěšenou na laně. Toto lano je natažené přes údolí přímo nad sjezdovkami. Pak vás pomalu vytáhnou pozpátku na druhý konec údolí. A pak – tradá šílenou rychlostí zpět. Je to výborný zážitek, jen je škoda, že let trvá poměrně krátce.

Možná ještě více se mi ovšem líbila druhá atrakce, která nese jméno Skyswing – tedy nebeská houpačka.

Usadíte se do sedaček připevněných na vysokém rameni, pak se sedačky vytáhnou na rameni vzhůru. Nechají vás chvilku "vycukat", napnou vám nervy, když sedíte 30 metrů nad zemí a čekáte, co přijde, a pak letíte volným pádem dolů, až se zhoupnete a letíte zpět. Zhoupnutí si pak samozřejmě párkrát zopakujete, takže rozhodně není ideální se před atrakcí přecpat tyrolskými lahůdkami.

Jestliže dospělí si tyto atrakce užijí, tak děti z nich budou přímo nadšené.

Pro ty je v Serfaus Fiss Ladis připravena také country vesnička, Bertina dětská země (Berta je místní maskot – kráva, která děti baví; obě místa jsou mezi obcemi Fiss a Ladis) i pohádková sjezdovka s řadou atrakcí.