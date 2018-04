Superloď, proti které byl Titanic kocábkou...

Máte týden času, dost peněz, chuť absolvovat každý den fůru různých dovolenkových atrakcí a touhu chlubit se přátelům, že si vezete zážitky z něčeho "nej"? Svoboda moří (Freedom of the Seas) to bude nabízet od léta, až začne v pravidelných týdenních intervalech rýhovat Karibské moře.

Minulý týden ji lidé mohli spatřit poprvé, když kolem šesté ráno za krásného počasí vplula do hamburského přístavu. Tam ji čekaly poslední úpravy a lakování.

"Loď takřka bez hlesu proplula kolem mostu. Řady jejích nazelenale se lesknoucích oken působily dojmem plavoucího bytového komplexu," napsal ve své reportáži zpravodaj deníku Hamburger Abendblatt. "Poté tím tichem zahřměl signál z lodní sirény, aby pozdravil tisíce zvědavců, kteří se k ústí Labe vydali ještě za tmy."





Osmnáctipatrový gigant, který od léta začne vozit bohaté zájemce po Karibském moři. Pojme dvakrát víc lidí než Queen Mary 2, je také o patnáct metrů širší a o pět palubních pater vyšší.

Větší než Queen Mary 2

Přívlastek "největší" dosud patřil Queen Mary 2. A jeden z několika parametrů, jimiž se superlodi poměřují, dosavadní královně zůstane. Je stále o šest metrů delší než nová obryně. Ale jinak Svoboda moří, kterou vybudovali ve Finsku, uvítá na palubě přes čtyři tisíce lidí, tedy skoro dvojnásobek.

Je také o patnáct metrů širší a o pět palubních pater vyšší. A navíc se alespoň zatím obešla bez osudových úrazů. V roce 2003, když byla Queen Mary 2 ještě v suchém doku v francouzském Nazaire, se utrhl nástupní most. Patnáct lidí přišlo o život.

Ale o téhle paralele se majitelé Svobody moří - americká rejdařská společnost Royal Caribbean - pochopitelně nezmiňují. Naopak vyzdvihují, co vše si konstruktéři vymysleli pro pohodlí a kratochvíli cestujících. Takže například basketbalové hřiště v originální velikosti. Nebo pravou, nefalšovanou ledovou plochu, kde diváci budou moci sledovat bruslařské muzikály. Jak zní v oficiálním sdělení, "skupina mistrných krasobruslařů z celého světa" tam bude "v broadwayském stylu" předvádět "strhující sólová a taneční vystoupení v rytmu populárních písní".

Pokud takovým svodům přece jen odoláte a na krasobruslařskou show půjdete třeba až někdy na pevnině, loď bude nabízet další atrakce. Prostě jen abyste čas netrávili tak jako chudý chalupník Klapzuba v knížce Eduarda Basse. Otec Klapzuba vezl své syny zaoceánskou lodí v ústrety dalšímu vítěznému fotbalovému mači v Austrálii a čas na palubě trávil tím, že se vždy ráno uvelebil v křesle na přídi a do večera jen bafal svou fajfku.





Největší atrakce Svobody moří: kaskádový bazén s velkou vlnou pro surfování

* PRO ZVĚTŠENÍ VIZUALIZACE KLIKNĚTE NA FOTKU

Kolik ten špás stojí?

Pokud tedy pohrdnete zmíněnou surfařskou vlnou, akvaparkem s tobogany, pěstním soubojem v boxerském ringu, pivem v anglickém pubu, nakupováním na obchodní třídě dlouhé přes sto metrů, golfovými simulátory, lahůdkami v zmrzlinovém salonu ve stylu padesátých let, horolezeckou stěnou či dráhou pro kolečkové brusle, zkuste alespoň toto: zahrát si biliár na speciálních stolech, jejichž plocha samočinně vyvažuje kývání lodi. Šťouchněte a buďte v klidu, ba dejte si bez obav i doušek nějakého karibského koktejlu. Koule se vám nezakutálejí.

A kolik ten špás stojí? Za týdenní výlet zaplatíte od 743 eur na osobu ve dvoukabině až po 2730 eur v apartmá s výhledem na moře. Ale v tom není cena za jednotlivé atrakce. Loď by měla v těchto dnech vyrazit z Evropy do New Yorku, kde bude pokřtěna.