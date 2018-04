Superlevné letenky? Několik měsíců předem!

11:41 , aktualizováno 11:41

Jak by se vám líbilo cestovat například do italských Benátek, samozřejmě letecky, za cenu jen o něco málo vyšší než 300 českých korun? Nebo z Bratislavy do Londýna za 800 korun? Některé z těchto nabídek se snad ani nedají odmítnout. Jak je to však s cenami doopravdy?