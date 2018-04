Manévry na metry. Superjachta Steva Jobse proplula kanálem v Karibiku

Kameraman Brian Muston zachytil superjachtu Venus (Venuše), jak pomalu proplouvá kanálem zvedacího mostu v zálivu Simpson Bay Lagoon na ostrově Sint Maarten (Svatý Martin). Pro nezkušené pozorovatele to v prvních momentech vypadá, že loď se do úzkého průplavu mostu snad ani nevejde. Nakonec to ale 12 metrů široké plavidlo bravurně zvládne, přičemž po každé straně zbývá ještě asi 2,4 metru.

Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple, si loď objednal v roce 2008 u proslulého designéra Philippa Starcka a na projektu s ním spolupracoval. Jejího dokončení a slavnostního spuštění na moře v prosinci roku 2012 se ale nedožil, o rok dříve podlehl rakovině slinivky.

Na návrhu jachty se podílel i hlavní inženýr firmy Apple, který měl za úkol vyvinout speciální tvrzené sklo na zdi, s cílem úplně je odhlučnit. K dispozici je šest ložnic, dětské pokoje jsou umístěné vpředu, vzadu jsou situované apartmány pro dospělé. „Steve vyžadoval, aby byly oddělené sekce pro děti a dospělé. Byl posedlý tichem,“ uvedl Philipp Starck. „V jeho domě nesměl nikdo dělat žádný hluk - děti, pes a ani jeho žena. A nikdo si to opravdu nikdy nedovolil,“ dodal.

Jachta má uvnitř řídící paluby sedm 27palcových iMaců, jež slouží pro zobrazení navigačních a dalších dat o plavidle. Ani u tohoto projektu tak Jobs nezapomínal na Apple.

Nyní Venuši vlastní Jobsova žena Laurene Powell Jobsová, podle webu shipspotting.com byla v posledních letech spatřena na Azorech, u Gibraltaru, na Mallorce i u Jaderského moře v Černé Hoře. V současné době se pohybuje v Karibiku.

Akce kameramana Briana Mustona, který záběry Jobsovy jachty manévrující skrz kanál natočil, ale zřejmě bude mít právní dohru, napsal britský list Daily Mail. Bezpilotní dron totiž pouštěl ve vzdálenosti menší než jeden kilometr od mezinárodního letiště Princezny Juliány, což je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.