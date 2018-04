Když udeří supercela. A z nebe padají kroupy skoro jako tenisáky

Robert Sinner je nadšenec, který vyráží za bouřemi. Začátkem června se mu podařilo zachytit konvektivní bouři zvanou supercela v kansaském Hanstonu.

Je to bouře tvořená ohraničenou buňkou, která rotuje kolem své vertikální osy. Zjednodušeně řečeno to vypadá trochu jako zdeformované UFO nebo atomový hřib. Supercelu obvykle doprovázejí prudké bouře, krupobití a vznikají i tornáda. Meteorologové pak supercely rozdělují do tří druhů, jedním z nich je tzv. LP supercela, která bývá kvůli své fotogenické struktuře třeba při západu slunce lákavým objektem fotografů.

„Už jsem pozoroval stovky bouří, ale dosud jsem neviděl vzácný typ LP supercely při západu slunce, a navíc nikde jinde v širším okolí žádné další bouřky,“ řekl Robert Sinner pro britský Daily Mail.

Při bouři v Hanstonu nastalo silné krupobití. Na zem dopadaly kroupy o velikosti baseballových míčků. Dramatické záběry si můžete prohlédnout na videu.