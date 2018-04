Sun City: zimní koupel v slunci

Stačí přejít most a tajemné město se otvírá. Vstup do komplexu Slunečního města hlídají sochy slonů. Kombinace vodních ploch a "starobylých" staveb mají vzbudit iluzi ztraceného města.

Neznámé není ani českým turistům, kteří na jih afrického kontinentu cestují ve stále větších počtech a Sun City se všemi jeho lákadly řadí k povinným cílům. »Jezdíme sem velmi rádi, protože taková sluneční koupel v době, kdy v Evropě vládne tuhá zima, není vůbec k zahození,« říká Čechošvýcarka, která je v Sun City už poněkolikáté. Podobně zřejmě uvažuje většina zdejších návštěvníků, protože v zimních měsících, kdy je v Sun City hlavní sezona, zde drtivě převažují hosté ze severní polokoule. Pro hlídače u vstupní brány do vodního parku zvaného Údolí vln začíná každý den stejně. S mechanickým počítadlem v ruce zaznamenává příval turistů chtivých průzračné vody, změti skluzavek a především slunečního svitu. Ti se od časného rána vrhají do umělého moře, polehávají na umělých plážích a nechají se unášet na vlnách umělého přílivu. Někdo by řekl kýč, ale to zdejším zahálečům zjevně nevadí. Každý se snaží nasát co nejvíce slunce a naplnit smysl celého »města«: bavit se. Ostatně to byl také jediný důvod, proč uprostřed nehostinné krajiny vznikl tak důmyslný komplex plný nejrůznějších vymožeností moderní civilizace. Vše se skrývá pod umnou vrstvou patiny a je opředeno rádoby tajemnou historií nálezu ztraceného města, které opět ožilo a kam je možno vstoupit přes Most času. A tak zástupy japonských turistů nadšeně piští při jeho přechodu, když se mohutná stavba v pravidelných intervalech zachvívá během poryvů umělého zemětřesení a z prasklin se plazí zlověstný kouř. Snaha o iluzi nebezpečí je vidět na mnoha místech. Proto také ti, koho omrzí opalování a fádní cachtání, vyrážejí po stezkách pralesem (samozřejmě umělém) vzhůru do skalní rozsedliny, odkud vede cesta zpátky dolů, jak jinak než bláznivě - totiž obřími vodními skluzavkami. Máte rádi adrenalinové vzrušení? Pak je tu Chrám odvahy. Od kamenného oltáře vede ústí umělohmotného koryta, které se ztrácí za skalním převisem. Teprve ten, kdo do této hladké pasti usedne, zjistí při následném volném pádu, že skluzavka má sklon devadesát stupňů a neuvěřitelné zrychlení padajícího těla ztlumí až vodní polštář. Ovšem za bolestivého potlučení stehen. A co takhle Černá mamba? Hrozivě zející otvor se ztrácí kdesi ve skalním masivu. Dozorce se usmívá. »Nechcete to vyzkoušet? Stačí se jen trochu odrazit a o ostatní se už nestarejte.« Stačí skutečně málo. Nepatrný odraz a pronikavé denní světlo se změní v absolutní tmu. Člověku na okamžik bleskne hlavou poznání, proč se ještě před krátkou chvílí, než se sám dobrovolně vrhl do tunelu, odtud ozývaly zděšené výkřiky. Šílená jízda ve tmě nabývá na tempu, které nezbrzdí ani ostré zatáčky. Nakonec se odvážlivcovo tělo vymrští do vzduchu a s plácnutím dopadne do vody na konci tunelu. Strach vystřídá uvolnění a smích doprovázený popichováním k další jízdě. Den uprostřed radovánek uteče jako voda a soumrak přichází ve zdejších zeměpisných šířkách překvapivě rychle. Opálené postavy se poznenáhlu vytrácejí přes Most času zpátky do přítomnosti a město se pohrouží do světel plápolajících pochodní. Spát však nikdo neodchází. Uprostřed zábavního centra už nabírá na obrátkách zcela jiný život, jemuž vévodí karban, ruleta a jednorucí bandité. Konečně důkaz, proč se Sun City přezdívá jihoafrické Las Vegas. Neodříkejte si pokušení, jež se vás zmocní při cinkání padajících mincí do nastavených kbelíčků výherců. Symbolicky si zde zahraje snad každý, i to patří k Sun City. A nevyhrajete-li, nic se neděje. Zkuste tedy brouzdat bizarními zákoutími blikajícího komplexu. Znalci Jižní Afriky tvrdí, že právě ve zdejších obchodech pořídíte ten nejlepší biltong - syrové sušené maso a jihoafrickou chuťovou specialitu. Je třeba se totiž posilnit na zítřek. Vždyť už brzy ráno se na šmolkově modré nebe opět vyšvihne slunce. Ostatně jako téměř 365 dní v roce.Návštěvník Jihoafrické republiky má hned několik možností. Přímo z mezinárodního letiště létají malá letadla společnosti Sun Air. Cenově přístupnější je objednat si prostřednictvím některé místní cestovní kanceláře zájezd minibusem. Odvážnější si mohou vyzkoušet cestu vypůjčeným vozem, která trvá přibližně tři hodiny - pokud se turista neztratí.Denní návštěvníci platí vstupné a parkují ihned za branami. Do zábavního komplexu se dostanou visutým vlakem.Hoteloví hosté mají vjezd zdarma, u brány ukazují potvrzení o rezervaci pokoje.Nejlevnější je ubytování v bungalovech Cabanas, dražší je nocleh v hotelu Sun City a Cascades.Skutečný luxus nabízí komplex Ztraceného města za vodním parkem. Vodní atrakce jsou zdarma, návštěvník platí pouze za použití obřích nafukovacích kruhů.