ŠUMPERŠTÍ RADNÍ CHYSTAJÍ ATRAKCE PRO TURISTY

Šumperští radní chtějí do města pod vrcholy Jeseníků přilákat co nejvíce turistů, a proto se snaží opravit objekty v historickém centru a zřídit pro návštěvníky řadu atrakcí. Radnice chce využít i pomoci studentů ze střední školy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Jednou z nových atrakcí je zpřístupnění radniční věže. Na jejím ochozu jsou připevněny čtyři dalekohledy, které umožňují výhled do širokého okolí. Od června mohou návštěvníci věže využít i služeb studentů, kteří budou lidi ve třech jazycích upozorňovat na historické památky i přírodní pozoruhodnosti. Příští rok má město v plánu otevřít ve sklepích historického Geschaderova domu dvě expozice na témata blízká zdejšímu regionu. První bude připomínat historii plátenictví v oblasti a druhá čarodějnické procesy, kterými kraj nechvalně proslul v 17. století. V budoucnu by podle radních měly zvýšit přitažlivost města i tři nové kašny.