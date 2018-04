Šumavské autobusy jezdí na bionaftu.

Mezi nejvíce vyhledávané přírodní skvosty Šumavy patří i Černé jezero.

Všech pět prázdninových linek autobusů jezdících na ekologickou bionaftu dnes vozí turisty v Národním parku Šumava za symbolické jízdné jednu korunu za osobu. Mluvčí správy šumavského parku Zdeněk Kantořík ČTK řekl, že tato propagační akce by měla přimět k cestování "zelenými" autobusy i ty návštěvníky Šumavy, kteří sem dosud jezdili automobily. "Ekologické šumavské dopravy s dotovaným jízdným, která je společným projektem správy parku, okresních úřadů Prachatice a Klatovy a šumavských obcí, loni využilo více než 112.000 turistů, tedy průměrně 827 denně. Znamená to, že denně nevjelo do parku asi 200 osobních automobilů, což nesporně přispělo k ochraně životního prostředí. Autobusy na bionaftu přitom najely na pěti pravidelných linkách téměř 55.000 kilometrů," zdůraznil Kantořík. Základ sítě takzvaných ekobusů podle něj tvoří linka ze Špičáku a Železné Rudy do Kaplice pod Boubínem. Z Horské Kvildy přes Kvildu ji křižuje spoj na hraniční přechod s Německem Bučina, kde turisté mohou přestoupit na obdobný systém ekologické dopravy v sousedním Národním parku Bavorský les (Igelbus). I letos německá strana po předložení jízdenky z některé české linky poskytuje turistům poloviční slevu.Jízdní řády šumavské prázdninové dopravy jsou k dispozici na všech zastávkách, v obcích, kterými autobusy projíždějí, a také ve všech informačních střediscích Národního parku Šumava. Informace je možné najít i na internetové adrese www.npsumava.cz