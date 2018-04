Šumava výjimečně zpřístupní Smrčinu, Vltavský luh i kaňon Křemelné

Správa šumavského parku pořádá letos, podobně jako loni, výpravy do nejpřísněji chráněných míst, kde se pohybuje rys ostrovid či tetřev hlušec.

Vycházky jsou připravené do pěti oblastí po sedmi různých trasách. Lidé se tak mohou vypravit do hlubokého kaňonu řeky Křemelné, do pustého Vltavského luhu, na nejvyšší vrcholky Šumavy porostlé původními pralesy na Trojmezné a na Smrčině nebo na Modravské pláně.

"Hned první den, kdy jsme rezervační systém spustili, se přihlásilo několik set zájemců. Kapacita ale není ještě vyčerpána," uvedla Lenka Dvořáková ze správy šumavského parku, která má rezervace na starosti.

Běžně se turisté mohou dostat maximálně k soutoku řeky Vydry a Křemelné (snímek). Nyní se výjimečně budou moci podívat i do kaňonu Křemelné.

Platí se jen za průvodce

Do zmiňovaných míst může vyrazit celkem 700 lidí v některém z 58 termínů od 6. června do konce října. Vycházky pořádá správa parku v sobotu, neděli, pondělí a úterý.

"Každé území z pěti nabízených se liší svojí atraktivitou i náročností vycházky. Kapacita turistů i frekvence je omezena kvůli ochraně vzácných živočichů. Zpoplatněny jsou pouze služby průvodce, nikoli vstup do území," dodal referent správy parku Josef Štemberk.

Za výlet do divočiny uhradí návštěvníci od 160 do 380 korun podle trasy a místa, kam se vydají. Rezervovat termín některé z tras si můžete ZDE.