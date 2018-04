Šumava: stále sněží, ale lyžaři musí čekat

V polohách tisíc metrů nad mořem a výše se sněhová pokrývka pohybuje okolo dvanácti až patnácti centimetrů sněhu," řekl včera Karel Žlábek z Informačního střediska v Prášilech. Ve vyšších polohách i včera sněžilo, zatímco v nížině pršelo. "Sněhová pokrývka zatím není k lyžování. Pokud by šla skupina pěti lidí, první z nich by si ještě zalyžoval, ale ten poslední už by jezdil na zemi," naznačil šance lyžařů Karel Žlábek.