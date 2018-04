Šumava přilákala letos méně turistů

Tradičně nejvyhledávanější lokalitou je oblast Povydří. Letos tomu nebylo jinak. Stezkou mezi Antýglem a Čeňkovou pilou prošlo za letošní rok na sto tisíc návštěvníků. V průměru padesát tisíc turistů zamířilo ke každému ze tří nejznámějších jezer v parku, Plešnému, Prášilskému a jezeru Laka. Kolem čtyřiceti tisíc lidí si vyšláplo na Poledník a k Jezerní i Chalupské slati. Od roku 1992 se markantně mění poměr mezi pěšími turisty a příznivci jízdy na horských kolech. Před devíti lety projížděla po parku na kole pouze desetina z celkového počtu návštěvníků. Nyní vzrostl postupně počet cykloturistů až na sedminásobek a převyšuje tak počet vyznavačů chůze. "Boom cykloturistiky v českých horách je hodně podmíněn skutečností, že horská kola se postupně stala cenově dostupnější i pro méně majetné lidi," míní mluvčí parku Zdeněk Kantořík. Zvyšující se obliba cykloturistiky s sebou na Šumavě přináší i větší množství problémů. Někteří cyklisté ignorují nařízení parku a z vyznačených cyklotras sjíždějí na stezky určené výhradně pěším. Hrozí potom nebezpečné srážky, případně pády na cestách, jež nejsou pro jízdu na kole vhodné. "Mnohdy cyklisté ani nedbají upozornění strážců, takže musíme občas sáhnout k přísnějším opatřením a udělit jim pokutu," vysvětluje vedoucí strážců Správy Národního parku Šumava Karel Kovařík. Často se strážci dostanou do kontaktu i s houbaři, kteří bloudí lesem s očima upřenýma k zemi a mnohdy ani nezaregistrují, že jsou v prvních zónách národního parku, kde je ze zákona jakýkoliv sběr lesních plodů zakázán. "Zvláštní kapitolou jsou bývalí příslušníci pohraniční stráže, kteří sloužili na rotách uvnitř parku. Chtějí se často pochlubit svým známým, a zapomínají, že některé lokality už jsou uvnitř prvních zón," popisuje Kovařík. Většinou se ale jedná jen o výjimky a strážci během služby uplatňují spíše svoji výchovnou a informativní funkci. "Obecně se drtivá většina turistů chová slušně," shrnuje mluvčí parku Zdeněk Kantořík. Potvrzuje to podle jeho slov pouhých padesát pokut od sta do tisíce korun, jež strážci letos udělili. Pokut na horní hranici bylo přitom jen pět.