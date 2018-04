Šumava otevře zakázané zóny. A může za to Neumannová.

Správa parku totiž uvažuje, že do některých míst, kam dosud platil celoroční zákaz vstupu, vpustí buď v zimě nebo v létě návštěvníky. Obce jsou nadšené, tvrdí, že o to roky usilují.

Skupina lyžařů v čele s koučem Frühaufem trénovala před pár týdny na takzvané zážitkové stezce u Pytláckého rohu nedaleko Modravy v národním parku. Jeli sice po zasněžené asfaltové stezce, ale ta je lidem přístupná jen do poloviny října. Pak sem nikdo i třeba kvůli kolonii ohrožených tetřevů hlušců nesmí. Více o kauze lyžování Neumannové v zakázané zóně - ZDE.

Park bude na otevření stezek spolupracovat s obcemi

Teď však možná bude Katčin trénink, ke kterému dal ústní souhlas ředitel parku, znamenat průlom v používání turistických cest a zážitkových stezek. Správa parku chce totiž v dohodě s obcemi připravit jednotný systém turistických a běžeckých lyžařských tras s termíny, kdy se smí používat.

"Díky tomuto systému by měli turisté jasno, kdy a jak mohou jednotlivé lokality navštívit. Zároveň věříme, že začne diskuse o rozumném zpřístupnění některých lokalit v parku,“ řekl mluvčí šumavského národního parku Radovan Holub.

V praxi by to vypadalo tak, že správa parku spolu s obcemi dohodne, odkdy mohou lyžaři do jednotlivých míst a odkdy tam už nemají co dělat. Na Šumavě jsou místa, kde je nyní paušální zákaz vstupu. "Přitom by třeba stačilo tento zákaz tam ponechat jen v létě, kdy tam hnízdí ptáci,“ vysvětlil ředitel parku Alois Pavlíčko.

Pro běžkaře by to mohlo znamenat, že například když nebude jako letos sníh v nižších polohách, povolí správa parku lyžování od určitého data ve vyšších polohách.

"Vznikl by systém, který by se dal průběžně doplňovat. Jednotné by bylo i značení míst,“ řekl ředitel Pavlíčko.





U rozcestníku na Březník



Na běžky do první zóny

Nyní přitom třeba běžkaři mohou v zimě na Šumavě přímo v parku využívat 250 kilometrů strojově upravených stop a dalších sedmdesát neupravovaných. Čtyřiačtyřicet kilometrů z toho je v prvních zónách.

Starostové šumavských obcí jásají a tvrdí, že je to pro ně částečné vítězství. Jedním z nejhlasitějších kritiků značení tras a zároveň i režimů, podle kterých návštěvníci do některých míst nesměli, je i starosta Modravy Antonín Schubert.

"Díky této kauze se ukázala impotentnost celého systému značení a vyhlašování režimů. Systém je neprůhledný, nemá jednotnou formu, návštěvní řád je chaotický. Toto je zásadní průlom,“ řekl starosta Schubert.





Poslední slovo bude mít ministerstvo životního prostředí

Radost starostů ale mírní ministerstvo životního prostředí. Tvrdí, že správa parku může rozhodnout o vstupu jen do některých lokalit. "Počkáme, až nám předloží svůj konkrétní záměr. Plno lokalit je již zpřístupněno turistům,“ řekl náměstek ministra životního prostředí František Pojer, který řediteli parku za povolení vstupu běžkyni Neumannové a jejímu trenérovi do chráněných míst sníží jako trest odměny o několik tisíc korun.

Záměr správy parku potěšil naopak trenéra české běžkyně na lyžích Stanislava Frühaufa. "Když srovnám švýcarské či kanadské národní parky se šumavským, tak ty jsou více přístupné pro běžkaře. Nejprve se musí ministerstvo a správa parku domluvit, jinak to skončí zase bez výsledku,“ řekl Frühauf.