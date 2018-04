Šumava otevře Modrý sloup. Po 17 letech

Na otevření nových přechodů včetně Modrého sloupu se dohodl český ministr životního prostředí Martin Bursík s rezortním bavorským zemským ministrem Otmarem Bernhardem v Bayerisch Eisensteinu.

Celkově tak bude nyní možné překročit hranici v šumavském parku na 18 místech.

Otevření přechodů s podmínkami

Starostové obcí, kteří o otevření přechodů včetně Modrého sloupu usilovali již léta, přesto nejsou spokojeni. Všechny nově zpřístupněné přechody totiž budou mít určitá omezení či podmínky.

Poledník

Například hraniční přechod na Poledníku bude otevřen od 15. července do 15. listopadu. A o kilometr a půl jižněji, než požadovaly obce. I tak ale umožní přechod ze západočeské Modravy do Buchenau.

"Snažili jsme se přechod posunout co nejblíže k Roklanu, a přitom nenarušit lokalitu, kde je několik tokanišť ohroženého tetřeva hlušce," vysvětluje ministr Martin Bursík.

Modrý sloup

Dalším přechodem je nejdiskutovanější Modrý sloup. Sem správa parku zakazovala v minulosti cestu právě kvůli ochraně tetřeva, ačkoliv z bavorské strany bylo možné až k hranici dojít. Nyní sem budou moct lidé vyrazit z Březníku po úbočí Špičníku a po hraně Luzenského údolí.

"Turisté uvidí dva krásné historické hraniční kameny, ale také vzácné horské rašeliniště. Cesta jim také poskytne nádherné výhledy do Luzenského údolí," říká ředitel Národního parku Šumava František Krejčí.

Šumavští starostové ale s variantou zpřístupnění Modrého sloupu spokojeni nejsou. Schválená trasa totiž podle nich turistům neotevře nedotčené Luzenské údolí. "Cesta na Modrý sloup povede oklikou. Toto jsme mohli odsouhlasit už dávno. My chtěli ale zpřístupnit cestu tou nejkrásnější přírodou, která by vedla právě přes uvedené údolí," uvedl předseda Svazu šumavských obcí František Nykles.

Stejně jako v případě Poledníku, i přes Modrý sloup se turisté dostanou jen v sezoně od 15. července do 15. listopadu, pak se znovu lidem uzavře.

Sedmiskalí

Třetí přechod bude nově otevřen v Siebensteinkopfu - Sedmiskalí, tedy blízko Pramenů Vltavy.

"Tady jsme se nakonec dohodli, že jej bude možné otevřít celoročně. Navzájem jsme si ale garantovali, že ani z jedné strany nepovede v zimě k hranici frézami či skútry upravovaná lyžařská stopa. Jinak tam samozřejmě lidé budou moci chodit i na lyžích nebo sněžnicích," dodává Bursík.

Na Roklan to nepůjde

Úmluva ministrů bohužel ukončuje veškeré debaty o dalších přechodech, a turisté tak mohou zapomenout, že by se z české strany pohodlně dostali například na již zmiňovaný Roklan.

"Budeme proti tomu protestovat, protože schůzka ministrů byla dobrým taktickým tahem, jak násilně ukončit jakékoliv další dohody. Je to diktát a pro turisty, kteří by chtěli zdolat 1 452 metrů vysoký Roklan a pokochat se vyhlídkou do všech stran, to znamená značné komplikace. Konkrétně musí nasednout do auta, ujet asi sto kilometrů přes Železnou Rudu do Bavorska a teprve odsud se mohou na túru vypravit," namítá Nykles.

To potvrzuje i šéf českých turistů a předseda rady šumavského národního parku František Stráský. Podle něj se sice lze na Roklan z Čech dostat, ale tak náročnou trasou, že ji zvládne jen málokdo.

"Českého turistu by čekala více než třicetikilometrová namáhavá pěší cesta z Modravy přes Bavorsko. Proto jsme chtěli a nadále usilujeme o nějakou přímou trasu," popisuje Stráský.

Všechny tři cesty přes hranice z Čech do Bavorska otevře ministerstvo životního prostředí až pro příští rok. "Je potřeba udělat přípravné práce, jako vyznačit trasy k novým přechodům," sdělil mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Vedení Bavorského lesa i německé ministerstvo životního prostředí otevření přechodů vítá. "Jsem rád, že jsme našli společný kompromis na úrovni ministrů, a ukončili tak sedmnáct let trvající jednání," uzavřel bavorský ministr Otmar Bernhard.