Šumava na kole: zachovalou přírodou, nebo kůrovcovým peklem?

, aktualizováno

Šumava jako by byla synonymem pro nejrozsáhlejší zachovalou přírodní oblast u nás. Poté, co jsem po dvou letech navštívil oblast Pramenů Vltavy a Březníku, si tím už nejsem úplně jistý. Cyklovýlet do kdysi hlubokých lesů se díky kůrovcové kalamitě může stát poučnou exkurzí i důvodem k zamyšlení.