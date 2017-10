Na kole k nejvyšší rozhledně Šumavy, nejmenšímu jezeru i do Prášil

Výlet na hřebeny Šumavy zároveň nabízí poučný pohled na stav šumavských lesů a přírody deset let po orkánu Kyrill a pohled to bohužel není úplně optimistický.

Vyrážíme z hlídaného parkoviště na Nové Hůrce. Tady je možné zaparkovat auto (za poplatek 80 Kč/den), případně můžete využít cyklobus Špičák - Kvilda, který zde má zastávku.

Komu 36 kilometrů nestačí, může výlet začít a ukončit v Železné Rudě a do denní porce si tak přidat asi dvacet kilometrů a tři sta metrů stoupání navíc.

Nová Hůrka leží u silnice mezi Železnou Rudou a Hartmanicemi a tvoří ji shluk několika penzionů, hezky opravených chalup a starých vojenských budov. Původně sklářská obec byla před pádem železné opony nepřístupná, protože byla součástí vojenského újezdu.

Zaniklá obec i klidná vodní hladina

Napojujeme se na značenou cyklotrasu a vydáváme se k hraničnímu hřebenu, směrem na jezero Laka. Kvalitní asfaltová cesta stoupá lesem a po chvíli se vyhoupneme na horskou louku, po níž dojedeme k rozcestí u zaniklé obce Hůrka. Za zastavení určitě stojí jediná dochovaná budova, kterou je hřbitovní kaple sv. Kříže, vedle níž stojí základy kostela sv. Vincence Ferrarského.

Hůrka - hřbitovní kaple sv. Kříže, vedle níž stojí základy kostela sv. Vincence Ferrarského.

K jezeru Laka je odtud ze dvou možností lepší pokračovat po modré značce, šotolinová cesta se opět zanoří do lesa a ostře vystoupá po moréně až k jezeru. Jsme v nadmořské výšce 1 096 metrů, u hladiny nejvýše položeného a zároveň nejmenšího jezera na Šumavě.

Pohled od vyhlídkového mola je však smutný – strmé stěny naproti jsou většinou holé, nebo je „zdobí“ torza uschlých smrků. Co načal před deseti lety orkán Kyrill, to v následujících letech dokonal kůrovec.

K nejvyšší rozhledně na Šumavě

Trasa z Hůrky k jezeru Laka je oblíbeným cílem pěších výletníků. Jako cyklisté jsme rychlejší, takže díky našemu rannímu startu jsme tu víceméně sami. Po krátkém odpočinku sedáme na kola a pokračujeme po červené značce směrem na Prášily.

Jezero Laka je nejmenší a nejvýše položené na Šumavě.

Cesta strmě stoupá do sedla pod horou Ždánidla. Tato málo známá hora je nejnižší šumavskou „třináctistovkou“, měří 1 309 metrů. Trasa vede krajinou polomů a kůrovcové kalamity, jen pár buků a nových malých smrčků připomíná původní skladbu lesa.

Klesáme k bývalé obci Horní Ždánidla, odkud je možné pokračovat do Prášil (to kdybyste náhodou ztratili odvahu k výjezdu na Poledník). Míjíme rozcestí Gsenget s odbočkou do Bavorska a před námi se již zvedá mohutný masiv Poledníku s typickou stavbou na vrcholu.

Sjíždíme do údolí Prášilského potoka a u Frantova mostu se napojujeme na zelenou značku. Čekají nás nyní čtyři kilometry stoupání na vrchol Poledníku s převýšením téměř 400 metrů. Cesta vede v těsném sousedství hranice a nabízí hezké výhledy na bavorskou část Šumavy.

Míjíme rozcestí U Bývalé roty a záhy se pěkná široká cesta začíná zužovat. Pár set metrů to ještě na horském kole zvládáme, ale nakonec nás čím dál náročnější terén přinutí slézt z kola. Ale to nevadí, chůze je v prudkém stoupání beztak skoro stejně rychlá.

Na vrcholu Poledníku

Zelená značka nás přivádí na rozcestí Poledník, samotný vrchol leží už jen půl kilometru daleko. Kdo tu byl před lety, tak to tu nepozná: oblý vrchol Poledníku a jeho svahy, kam až oko dohlédne, pokrývají torza uschlých stromů, některé kmeny trčí k obloze, jiné jsou vyvrácené nebo poválené po zemi. Nový mladý les, který slibují ochranáři, tu zatím ani deset let po vichřici neroste.

Poslední kilometr pod vrcholem Poledníku je nejnáročnější úsek na trase. Z vrcholového ochozu rozhledny se nabízí kruhový výhled v podstatě na celou Šumavu.

Zato se můžete projít po „zážitkové cestě“ polomem, kde podle správy národního parku můžete obdivovat obnovující sílu přírody a růst nového lesa. Stezka byla při otevření v roce 2009 plánována maximálně na deset let – to už měl být kolem svěže zelený nový mladý les. Není.

V bufetu doplňujeme tekutiny a zaháníme hlad a vyrážíme zdolat 227 schodů rozhledny. Třicet sedm metrů vysokou stavbu tvoří betonová věž původní vojenské základny odposlechové stanice a rušičky. Uvnitř je dnes umístěna hezká expozice šumavské přírody a historie Poledníku.

Pohled z rozhkledny na Roklan.

Z vrcholového ochozu se nabízí kruhový výhled v podstatě na celou Šumavu. Podle mého názoru to skutečně je možná nejhezčí a nejkomplexnější pohled na šumavské vrcholy – od nejvyššího Javoru přes Roklan, Luzný až po Boubín nebo Plechý.

Po krásných cyklostezkách kolem Prášil

Je čas vybrat si prémii, kterou jsme si odpracovali – čeká nás nyní předlouhý sjezd do Prášil, celkem osm kilometrů klesání. V polovině sjezdu zastavujeme u odbočky k Prášilskému jezeru, abychom si prohlédli další zajímavost, kterou je jedno ze šumavských ledovcových jezer.

Prášilské jezero Prášily dnes vypadají jinak než před lety.

Odpoledne přijíždíme do první a vlastně jediné vesnice na našem výletě. Prášily dnes vypadají jinak než před lety, za posledních dvacet let tu z ruin domů vyrostla spousta pěkných penzionů, pár restaurací a mají tu i cukrárnu.

Najdete zde dokonce botanickou zahradu, archeopark nebo lanové centrum. Dáváme si pozdní oběd a pokračujeme do údolí Křemelné. Jedeme po nádherné nové cyklostezce, která vede souběžně se silnicí a nabízí pohodové svezení se spoustou výhledů do krajiny.

Přejíždíme horní tok Křemelné a střídavě po loukách a lesy se blížíme k našemu cíli, k Nové Hůrce. Když se ohlédneme na masiv Poledníku za námi, skoro se nám nechce věřit, že jsme ten mohutný kopec vyšlapali.