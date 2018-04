Šumava magická

Klikněte na přílohu Cesta kolem on-line

Martin: setkání, na které se nezapomíná

Ve čtvrtek jsme za dopoledne projeli Šumavou... Ve Volarech jsem se nejprve skrze objektiv seznámil s dvojicí postarších dam, a posléze jsme s nimi procestovali kousek Šumavy. Dámy se kamarádí už neuvěřitelných 50 let a je z nich cítit ohromná distinguovanost a přirozenost celé meziválečné generace.

Paní Jaruška je potomek jakýchsi Benešů, kteří sloužili u rodu Schwanzerbergrů. Za věrné služby její tatínek dostal blízko Kaplic zámek, který byl rodině posléze zabaven komunisty. Bylo vidět, že komunistům nemůže přijít na jméno a její: "Zničili to všechno za chvilku a přitom se to vytváří celé generace," mi zní v uších ještě doteď...





Jaruška a Hana

Paní Hana je bývalá stepařka a baletka, která vyučovala tanec a step. Za manžela měla jakéhosi prvorepublikového herce, jehož jméno se mi již vytratilo, ale hrál v takových kusech jako je Pyšná princezna. Hana pochází z Kolína, kde se její rodina stýkala s legendárním Otakarem Štorchem Marienem, který založil snad vůbec nejslavnější prvorepublikové nakladatelství ( vydával Josefa a Karla Čapka, vydal první monografii Janu Zrzavému, Josefovi Šímovi a Toyen – vše se sem jistě nevejde ). Každopádně nám milé dámy udělaly průvodkyně po Novém Údolí a na závěr nás pozvaly (!) na třetinku piva. Rozloučili jsme se v Černém Kříži. No, a aby všem milým lidem nebyl konec, pustil mě do kabiny další strojvůdce, abych si mohl libovolně fotit a natáčet Šumavu. Vše děláme za poklusu, takže i teď, ve vlaku Radek měří souřadnice, fotí, když já píšu a dolévá vodku nebo krájí sýra. Díky mu! Východ slunce, Volary





Poslední známá poloha cestovatelů kolem Česka podle GPS



Radek: Krize je pryč, čekáme další

Cestování ve dvou skýtá obrovská rizika. Přijdou krize a včera to nebyla jen krize, byl to průšvih. Unavení, smrdící a hlavně zoufalý jsme dorazili do Strakonic, kde se najednou karta obrátila.

Měli jsme čtyři hodiny na spánek a dokonce nám jedna dobrá duše nabídla teplo, sprchu a spánek. Božská mana... a dokonce jsem viděl konec fotbalu. Bezradně jsme se plácali na hřišti a my dva s Martinem jsme se plácali po zádech. Jako, že jsme opravdu úžasní...

Nádherně jsme se tři hodiny vyspali. Vyměnili si prádlo a to kompletně (dámy odpustí, ale iDNES je i pro děti a tak nebudu zabíhat do podrobností). Dokonce jsme dobili našeho milého „mekáče“)

Pak už nás čekala šokující a nádherná Šumava. Zároveň nás čekal i nejvyšší bod naší cesty. Kubova huť ve výšce 905 metrů nad mořem (to „nad mořem“ je silně matoucí, protože ani jeden z nás žádné moře v dosahu neviděl)





Pamětní deska Wenzela Draxlera, ředitele školy ve Volarech. Draxlerovi se přezdívalo "ministr šumavských železnic", prosadil Volary jako uzel šumavských drah.

Jedna z nejhezčích tras

Cesta Volary – Nové údolí je jedna z nejkrásnějších tras, které jsme dosud viděli. Opět jsme vystoupali nad 800 metrů a jednou nohou vstoupili na území Bavorska.

Úžasný pocit. Chvilku jsem byl doma a chvilku v Německu. Ano, jako správný Čech jsem citíl drobnou schozofrenii, když jsem stál levou nohou v Česku a pravou v Bavorsku. Navíc mi mezi nohama protékala Vltava. „Ha,“ říkal jsem si „Pozdravuj Pražáky...“