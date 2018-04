Šumava láká stále více turistů

"Trasu od Antýglu na Čeňkovu pilu si každý týden prošlo více než deset tisíc turistů, Poledník navštívilo kolem tří tisíc lidí a stejný počet se vydával i na jezera - Prášilské, Plešné a Laka. Vzrostl také počet návštěvníků slatí," konstatoval Kantořík. Ten připomněl, že správa parku je spokojena i s využíváním linek ekobusů, jejichž trasy protínají celou Šumavu. "V provozu zůstaly po skončení prázdnin ještě dvě linky: do konce září jezdí denně spoj Horská Kvilda - Kvilda - Bučina, který má napojení na podobné linky v sousedním bavorském parku, a o víkendech je v provozu i linka spojující Špičák s Kvildou," řekl Kantořík.

Drtivou většinu návštěvníků letos tvořili cyklisté. "Podle našich předběžných propočtů to bylo asi 70 procent všech návštěvníků. Přestože počet cyklistů vzrostl, snížil se počet jejich úrazů. Do současné doby registrujeme pouze tři těžší pády z kola. Zaznamenali jsme i tři úmrtí. Jednalo se o starší muže, kteří dostali infarkt," dodává mluvčí parku.

Důvod, proč ubývá těžkých zranění, je lepší disciplína cykloturistů. "Napomohlo i nové nařízení, které účelové komunikace na celém území parku postavilo, co se dopravních předpisů týče, na roveň běžných silnic. Pro děti do patnácti let je povinností přilba, ale stejným způsobem jsou často vybaveni i dospělí," pochvaluje si Kantořík.

Také počet přestupků se rok od roku snižuje. Mezi ty nejčastější patří špatné parkování, stanování mimo vymezené prostory a občas i přehlédnutí cedule se zákazem vjezdu. Podle statistik přijíždí na Šumavu nejvíce lidí za účelem rekreace. "Jsou to většinou rodiny s dětmi, na začátku léta a teď na podzim také hodně starších lidí. Ti se vydávají každý den na jinou trasu. Necelých pět procent návštěvníků jsou dálkoví turisté, kteří za den urazí například čtyřicet kilometrů.

Zkracuje se však postupně délka pobytu. Zatímco dříve tu návštěvníci pobývali v průměru deset až čtrnáct dní, letos to bylo pouze týden," vysvětlil Kantořík. Spokojeni s letošní sezonou jsou i majitelé a provozovatelé penzionů. Těm během léta přálo počasí, ale jak připomínají, důležitým ukazatelem je také spokojenost klientů. "Velice často se stává, že už při odjezdu si lidé objednávají termíny na další rok. Jsme orientováni pouze na českou klientelu, přes léto ubytováváme pouze po týdenních turnusech a nemůžeme si stěžovat na nedostatek zájemců," říká majitelka špičáckého penzionu Iva Šejnohová.