Šumava láká na novou atrakci: obývák u Modravského potoka

V lokalitách, kde se soustředí turistický ruch, plánujeme další podobná odpočinková místa, informoval Antonín Schubert, starosta Modravy. Obec, kterou ročně navštíví téměř 300 tisíc turistů, chce těmito lákadly pozvednout výrazně klesající návštěvnost.

První pokoj s deseti křesly a třemi stolky už je volně přístupný na soutoku potoků, z nichž vzniká řeka Vydra. Kromě pohodlného posezení po celý rok nabízí dvě průhledné skleněné stěny sloužící jako informační panely o Šumavě. Turistovi simuluje toto emoční místo komfort obývacího pokoje obklopeného krajinou, řekl starosta.

Správa Národního parku Šumava nic pro turisty nedělá, stěžují si obce

"Modrava se k instalaci odhodlala po dva roky trvající nečinnosti Správy Národního parku Šumava, která slíbila, že se v turistickém ruchu něco změní, ale nestalo se nic. Poté jsme se přestali správy parku ptát a vzhledem k tomu, že jde o mobilní zařízení, které není pevně spojené se zemí, tak jsme ho na soutok umístili a nikoho se neptali, protože je to náš pozemek," uvedl starosta.

Schubert jako šéf mikroregionu Šumava-Západ navrhl, aby se každá obec prezentovala svým image projektem.

Modrava zaplatila za instalaci 700 tisíc korun. Díly vyráběl půl roku umělecký kovář Jaroslav Prošek ze Zbečna u Křivoklátu. Tímto unikátním dílem v Česku se chce obec prezentovat.

'Obýváky' s výhledem na Roklan a hraniční panorama

Další pokoje mají vyrůst příští rok v nedaleké Filipově Huti s výhledem na Roklan a hraniční panorama, nad Roklanským potokem u Rybárny a Javoří pily a obec se ho pokusí prosadit k Březníku.

Sestava o ploše zhruba 6x3 metry je rozdělena do dvou čtverců a devíti trojúhelníků vyrobených ze standardně prodávaných pórovaných roštových dílů. "Objekt klidového místa představuje pochozí platformu inspirovanou rostlinnou formou listu. Ten není nijak kotven do terénu, je na něj pouze položen a jeho nepravidelnost je vyrovnána devíti opěrami," uvedl pražský architekt Jan Šépka, jehož ateliér navrhne další instalace na Šumavě. Montáž dílů byla hotová za den.

"Pororošt (pórovaný rošt) je nová technologie. Nic na něm nemrzne, protože voda protéká dolů, kam je také vidět," dodal starosta. Křesla z drátů podle něj váží kolem 40 kilogramů.

Děláme pro turisty dost, hájí se park

"Park dělá pro vábení turistů dost. Neustále se rozrůstá mobiliář od přístřešků po tabule a označení, jehož prioritou je ale dřevo. Za poslední roky vybudoval desítky malých parkovišť s mapami, na nichž jsou vytipovány okruhy s cílem," odmítá kritiku obcí Josef Zollpriester, zástupce státní správy z oddělení ochrany ekosystémů NPŠ.

Zároveň připomíná, že za poslední dobu přibyly naučné stezky a řada nocovišť pro turisty. O výhledovém místě na Modravě zatím správa parku neví. Pokud je to obecní pozemek a stavební úřad posoudil, že na zařízení není potřeba povolení jako na stavbu, pak by to bylo v pořádku, dodal. Kov podle něj v zastavěném území nevadí, ale Zollpriester by měl problém s jeho umisťováním do volné přírody.

