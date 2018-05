Jak chutná Šumava? Vydejte se na výlet po jihočeské gastronomické stezce

Znáte ten pocit, když putujete po krajích českých a jediné, co se vám nabízí k snědku, je smažený sýr s hranolky nebo rohlík s deseti deka salámu z vesnické samoobsluhy? Tak to se vám na jihu Čech nemůže stát. Spíš dojde na to, že se domů z dovolené vrátíte o pár kilo těžší.

Gastrostezka vede malebnou krajinou úrodných polí, malých i velkých kopců, po klikatých pošumavských i šumavských silničkách a cyklistických trasách všech náročností. Protíná i krásná historická města, kudy před staletími procházela středověká obchodní trasa nazývaná Zlatá stezka, která spojovala česká města s německým Pasovem.



Protože se gastrostezka dělí na dvě trasy a celkem má 26 kulinářských zastavení, nepočítejte s tím, že ji zvládnete projít za jeden den. Lepší je rozdělit si výlety do několika menších etap nebo si vybrat to, co je vašemu jazýčku bližší.

Kolem dokola Prachatic

Ač jedna ze dvou tras startuje ve Vlachově Březí, můžete začít klidně od prostředka v Prachaticích. Město pohodlně usazené v kopcovité krajině jihočeského Pošumaví, jehož historické centrum stojí za víc než letmé proběhnutí, má hned několik gastronomických zastavení. A další zajímavé jsou v dojezdové cyklistické vzdálenosti.

V samotném srdci města vás gastrostezka dovede do tradičního řeznictví a uzenářství u Poláků, které patří k nejstarším provozovnám tohoto typu v Čechách a sídlí v renesančním Heydlově domě na Kostelním náměstí.

Řeznictví a uzenářství u Poláků, Prachatice Kavárna Nebe, Prachatice

Kdo nestojí o maso, ten si může dát vyhlášený prachatický nebo šumavský koláč ve zdejší pekárně či výbornou kávu se zákuskem z kavárny a pražírny Nebe.



Po procházce historickým městem, při které si nesmíte zapomenout prohlédnout městské sluneční hodiny, vystoupat na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba nebo se s úžasem zahledět na renesanční budovu radnice na Velkém náměstí, dostane člověk žízeň raz dva.

Tu můžete – stejně jako hlad - zahnat v malém rodinném Pivovaru Prachatice v Horní ulici. Zkuste třeba třináctistupňového spodně kvašeného polotmavého Bradáčka a k němu si zakousněte nějakou chuťovku.

Pivovar Prachatice

Při všem tom ochutnávání by ovšem bylo hříchem nechat ladem celoročně přístupnou rozhlednu Libín, která se tyčí na stejnojmenném kopci asi pět kilometrů jižně od Prachatic. Když budete mít štěstí, uvidíte i Alpy.



Nedaleko od Prachatic najdete také další milé zastavení této části gastrostezky. Cestujete-li s dětmi, určitě nevynechejte rodinnou farmu ve Výrově, kde si můžete nejen prohlédnou a pohladit téměř stohlavé stádo koz, ale také si vyslechnout něco o výrobě kozích sýrů a kefírů. Ty si tu pak můžete rovnou koupit.



Rodinná farma Výrov

S plným břichem od Kvildy po Vimperk

Co by to bylo za výlet na Šumavu, kdybyste nezavítali na Kvildu nebo Zadov. Tradiční turistická místa milovaná pěšáky i cyklisty totiž kromě nádherné přírody a čerstvého vzduchu ukrývají i něco na zub. Vezměte to tentokrát z jedlého konce.



Kavárna a cukrárna na Kvildě, která je nejvýše položenou obcí České republiky, nadchne domácími zákusky i neuvěřitelnou nabídkou rumů. Bývalá Měrkova chata nebo také Komsomol, dnes Dobrá Chata na Zadově, si zase zakládá na tradiční domácí kuchyni s vyžitím regionálních surovin, na prvorepublikovém duchu i na interiéru, jemuž vévodí ručně vyrobený nábytek.

Kavárna a cukrárna na Kvildě Dobrá Chata na Zadově

Asi dvacet kilometrů od Zadova pak stojí za návštěvu další historické město Šumavska, Vimperk. Rozhodně si vyšlápněte do pěkného kopce až na náměstí Svobody, kde se vydýcháte v kavárně s pražírnou, ve které rodina Hrunků praží kávu z Jižní a Střední Ameriky, Afriky i Asie.



Kdo má pořádný hlad a chuť na netradiční podnik, ten by měl vystoupat Brantlovou ulicí ještě výš, až ke školní restauraci sv. Rafael. Vaří zde - a nutno dodat, že skvěle - v rámci praktické přípravy budoucí mistři kuchaři, a tak je otevřeno jen od září do června. Ještě to tedy stihnete!

Ať už si tu dáte českou klasiku, zvěřinu nebo třeba moderní variaci na šumavský povidloň, budete se olizovat až za ušima.

Když se pak po Zlaté stezce vydáte směrem k vimperskému zámku a Muzeu Vimperska s expozicí šumavské přírody, knihtisku a sklářství, máte na pár hodin o zábavu postaráno. A na cestě zpět můžete ještě kulturní zážitek završit ochutnávkou dalšího zastavení druhé trasy gastrostezky, a to v Cukrárně Pod Zámkem nebo v kavárně Ve Skále.

Kavárna Ve Skále, Vimperk

V ní si můžete nechat ke kávě vyprávět pověst o založení hradu Winterberg, podle níž statečný rytíř z Bogenu pronásledoval jelena se zlatým křížem mezi parožím. Ten při útěku vyskočil na skálu, z níž vytryskl pramen. Dnes právě na tomto místě stojí Dům u jelena, kde sídlí kavárna.