Šumava chce v zimě více turistů

I když na Šumavu přijedou ročně téměř dva miliony návštěvníků, území je stále ještě schopné z hlediska ochrany životního prostředí přijmout další lidi. Zima je přitom z pohledu ochránců přírody lepší, neboť lidé vyhledávají méně chráněné oblasti. "Návštěvnost v zimě je vysoká, ale v odlehlých místech se pohybuje výrazně méně turistů než v létě. Většina sportovních aktivit se soustřeďuje do obcí, měst a jejich blízkosti, což se přírody výrazně nedotkne," říká mluvčí šumavského národního parku Zdeněk Kantořík. "V létě jsou mnohé oblasti přetížené. Například tím, že se zpřístupnil Poledník, ubylo na cestě z Modravy tetřevů, kteří se stáhli do klidnějších oblastí," doplňuje mluvčí parku. Návštěvnost národního parku se v posledních letech ustálila na dvoumilionové hranici. "Takový počet turistů zhruba odpovídá možnostem území. Dokonce by jich mohlo být ještě více," míní Kantořík. Jednotlivá šumavská horská centra nabízejí lidem široké spektrum služeb. Na své si přijdou méně movití i bohatí turisté. Ubytování lze sehnat od 150 do 3000 korun. "V některých místech, zejména v centrální části Šumavy, by však bylo vodné ještě zvýšit počet lůžek i stravovacích zařízení," tvrdí Zdeněk Kantořík. Podnikatelé na Šumavě i v Bavorském lese se i přes stoupající počty turistů snaží přilákat další. "Neměli bychom se vidět jako konkurenti. Chceme, aby návštěvníci nejezdili do Rakouska, ale zůstali na Šumavě a v Bavorském lese, které jim mají co nabídnout," vysvětluje Helmut Ring z lyžařského areálu Geisskopf poblíž německého Regenu, proč letos navázali úzkou spolupráci se Sportovním areálem na Špičáku. Lyžařské areály na Železnorudsku i v přilehlém Bavorském lese se v budoucnu pravděpodobně propojí jednotným systémem odbavení. "Střediska chceme propojit skibusem i společnou jízdenkou, ale v tuto chvíli nemáme jednotné turnikety, a tak projekt ještě nejde uskutečnit," uvádí Vladimír Kasík ze Sportovního areálu na Špičáku.