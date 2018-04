Sulovský: Víme, do čeho jdeme, stěnu K2 známe

Co bude pro expedici nejnáročnější?

K2 je opravdu nesmírně těžká hora a zatím na ni vylezl jenom Josef Rakoncaj. My jsme před dvěma lety neměli štěstí, protože se nám zkazilo počasí. Právě počasí je tím faktorem, který může rozhodnout o osudu celé expedice. Pokud tam napadne hodně sněhu, je stěna velmi nebezpečná.

Vyměnil jste třetinu týmu. Proč? Když jste se před dvěma lety vrátili, mluvil jste o svých lidech velmi pochvalně.

Někteří jet nemohli, protože nemohou na tak dlouho odjet od své práce. Ty, co jsem vybral, jsou velmi dobří a mají zkušenosti z velkých hor, což je moc důležité. V trojici nových figuruje například Radovan Marek, s nímž jsem chtěl jet už před dvěma lety, ale on se tehdy chystal někam jinam.

V čem vidíte největší výhodu toho, že do oblasti jedete podruhé?

Určitě je to dobrá znalost prostředí. Jednoduše se dá říct, že přesně víme, do čeho jdeme. Navíc věřím, že nebudeme muset natahovat tolik fixních lan, protože jsme cestu zajistili opravdu dobře.

Myslíte, že budou lana i po dvou letech v pořádku?

Věřím že ano. Jsou ve sněhu a ten by kvalitnímu materiálu neměl nijak uškodit. Nejhorší je pro ně sluneční záření.

Nemohli je třeba poškodit jiní horolezci?

To si nemyslím, protože zase tak moc jich tam nebylo. Když se nám nepodařilo před dvěma lety vylézt nahoru, nikdo na vrcholu od té doby nestál.

Co bude na výpravě jiné než před dvěma lety?

Hlavní změna bude v tom, že třetina týmu jsou jiní lidé. Ale všechno to jsou chlapi na svém mstě, kteří nejen že jsou výborní v horách, ale hlavně nezkazí žádnou legraci. To je při tak dlouhé výpravě hrozně důležité.

Vezeme i trochu jiné jídlo než minule. Mám třeba více masa. Taky si dopřejeme více pohodlí. Například budeme mít v základním táboře každý svůj stan, protože kvalitní odpočinek je taky krůčkem k úspěchu. Bereme s sebou také lepší techniku pro komunikaci s okolním světem, díky ní budeme mít třeba kvalitnější předpovědi počasí.

A chystáte nějaké změny v taktice pro výstup?

Ono tam není moc co vymýšlet, takže si nemyslím, že by nás čekaly nějaké změny. Ale vlastně jedna ano. Koupili jsme si i práva na vrchol Broud Peaku. Takže možná budeme stát na dvou osmitisícovkách…

Pokud vše půjde podle plánu, kdy by mohl na vrcholu stát někdo z vašich lidí?

Možná je to předčasné o tom takhle mluvit, protože jenom do základního tábora je to dlouhá a vyčerpávající cesta. Ale pokud všechno půjde ideálně a budeme mít dobré počasí, tak bychom mohli být nahoře v polovině července.

Vy sám chcete nahoru?

K2 je krásná hora a samozřejmě by bylo výborné se podívat na vrchol.