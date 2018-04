Sulovský: I na nejtěžší hoře je chuť na sex

Sezona ve stěně K2 pro letošní rok definitivně skončila. Nejvýše se dostala kazašská expedice, která vylezla nad hranici osmi tisíc metrů. Horolezci z výpravy Leopolda Sulovského skončili o půl kilometru níž.

"Mohlo by se zdát, že expedice nebyla úspěšná, ale to není pravda," míní šéf devítičlenného týmu. "Chybělo nám štěstíčko a nahoru jsme nevylezli, ale hodnotím celou akci jako úspěšnou. Jsme živí a ukázalo se, že v téhle partě se můžeme o podobnou expedici pokusit znovu," dodává zkušený horolezec, který jako první Čech stanul na vrcholu Mount Everestu.

Horolezci postavili tři výškové tábory a nad sedmi tisíci vybudovali zásobní sklad, do kterého nanosili horolezecký materiál pro další výstup. "Dál nás ale počasí nepustilo, prostě to nešlo," říká Sulovský.

Dařilo se vše, kromě počasí

Horolezci se shodují, že počasí bylo prakticky jediným problémem celé výpravy. "Všem se dařilo. Myslím, že všichni měli na to, aby se dostali do osmi tisíc metrů," míní Sulovský a dodává, že právě tahle hranice by zřejmě rozhodovala o tom, kdo by mohl jít na vrchol. "V téhle výšce si to vždycky samo řekne, kdo na to má a kdo ne."

Lezci se po návratu do země shodli na jednom: chtějí tam jet znovu. "Zůstalo tam po nás ve stěně asi dva a půl kilometru fixních lan. Bylo by skvělé, kdybychom je mohli ještě využít," říká Sulovský s tím, že se pokusí připravit další výpravu pod K2.

"Jasně, že by bylo ideální jet tam hned příští rok. Uvidíme," říká Leopold Sulovský, který začíná po návratu připravovat sérii přednášek a přemýšlí o tom, jak zorganizovat novou expedici.