Sulovského výprava postupuje Tibetem pod Cho Oyu

Horolezci už v nepálském Káthmándú vybavili všechny potřebné formality pro vstup do velehor a vyřídili si povolení pro výstup na horu označovanou Tibeťany jako tyrkysová bohyně.

Politováníhodné pivo Everest

Agentura Miss Holly, která eviduje všechny himálajské výstupy, si už do svých análů zapsala jméno Sulovský a jeho expedice do kolonky "nová cesta". "Hned potom jsme navštívili místní horolezeckou hospodu s místním pivem Everest, které chutná asi jako přišel, viděl, litoval…," píšou v poznámkách z nepálské metropole horolezci.

Těsně před tím, než výprava opustila Káthmándú, zažila unikátní setkání. U jednoho stolu se sešly dvě legendy československého horolezectví. Po jednadvaceti letech se setkali první Slovák na Everestu a jeho první český přemožitel, tedy Zoltán Demján a Sulovský.

Výprava, kterou zatím potkala jediná drobná komplikace, když musela na letišti čekat na zavazadlo s lékárnou, mohla zamířit vstříc horám.

V rukou mafie

"Na čínsko-nepálské hranici přenesli naše zavazadla najatí nosiči, převážně ženy, které kromě cca 25kilových sudů nesly pod paží i svá mimina. Člověk se cítí trapně, ale pomoci takové ženě by znamenalo připravit ji možná o výdělek, který pro ni a dítě znamená snad jedno jídlo," hlásí Radovan Galoš Marek z přechodu Zaghmu–Kodari.

Vše tady mají pod kontrolou zprostředkovatelé a místní mafiáni. "Musí s nimi určitě spolupracovat i naše agentura, protože jsme se na čínskou stranu dostali prakticky bez problémů a plynule," tvrdí Marek.

Víkend a noc na pondělí horolezci strávili v tibetském hotýlku v Nyalamu. "Těžko si představit smradlavější chodbu mezi naším pokojíkem a WC, pro jehož ‚vůni‘ již není v češtině asi výraz. Nicméně jídlo v místní vývařovně oblepené plakáty expedic je skvělé," popisuje Marek atmosféru v nadmořské výšce těsně pod hranicí 4 000 metrů.

Dnes je čeká cesta do vyšších nadmořských výšek, do Thingri, kde plánují kvůli aklimatizaci den zůstat, a potom následuje Chinese basecamp pod Cho Oyo. "Odtud budeme šlapat už po vlastních do našeho base campu (cca 5 700 m. n. m.) I když se tato trasa už dnes jezdi autem, kvůli aklimatizaci ji půjdeme pěšky," vzkazují horolezci.