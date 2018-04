Sulovského horolezci poprvé zahlédli Tyrkysovou bohyni

Čekání na jaky

Výprava totiž zůstala sedět v čínském kempu v nadmořské výšce 4 700. "Chtěli jsme směrem k našemu cíli odjet už včera, ale velká výprava před námi nás připravila o všechny jaky. Čekáme a věříme, že dnes se z ledovce vrátí jiní jaci a my vyrazíme zítra," hlásí z Tibetu Radovan Galoš Marek.

Horolezci znovu přebalili a převážili všechny sudy na požadovaných třicet kilogramů. "Teď nezbývá než čekat. Cho Oyu se nám včera i dnes ukázala v plné kráse v brzkých ranních hodinách. Pak se zahalila do mraků a směrem k nám otevřenou polopouštní dolinou začal foukat neustávající silný vítr ženoucí prach, který je úplně všude," popisuje atmosféru v kempu Marek.

Lezci prakticky každý den absolvují aklimatizační výstup, během kterého vylezou několik set výškových metrů nad místo, kde budou spát. "To je mimořádně důležité, protože právě aklimatizace je tím, co se ve velkých horách nesmí podcenit. I proto půjdeme pěšky poslední etapu, kterou někteří kolegové jezdí auty," tvrdí šéf výpravy Sulovský.

Číňané budují, ale stejnou měrou ničí

Všichni členové výpravy neskrývají překvapení ze situace na tibetské straně Himálaje. "Jeli jsme po absolutně rovné asfaltce, kterou Číňané postavili za poslední roky. Je to neuvěřitelná sinice. Co je ale skličující, je pohled na to, co tady dokázali zničit," vysvětluje do telefonu nejmladší člen výpravy Josef Lukáš.

Ani s odpadky si v této oblasti moc hlavu nelámou. "Odpadkové koše nikde nejsou, vše se vyhazuje na ulici, a co nesní toulaví psi a krávy, převážně plechovky a plasty, je sice pečlivě uklízeno metaři, ale vyváženo do potoků a řek," tvrdí Marek a popisuje náladu, v jaké se výprava přehoupla přes zatím nejvyšší místo, pětitisícové sedlo.

Cestáři Radovan Galoš Marek v čajovně

Modlitby za úspěch expedice

Horolezci zakoupili tibetské modlitební praporky a rozvinuli je pro zdar expedice mezi stovky dalších. "Náš řidič vyhodil modlitební papírky do větru. Snad proto, aby získal řidičský průkaz, který mu zřejmě agentura slíbila, pokud nás doveze.

Buddha a Himálaj se nám odvděčili tím, že se z mraků vynořila Shisha Pangma, jedna z nejmenších osmitisícovek," dodal Marek.