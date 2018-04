Sulden, lyžování ve 3 000 m pod nejvyšší horou Rakousko-Uherska

Když tam dojedete, připadáte si opravdu jak na konci světa. Kolem malého, sevřeného střediska v nadmořské výšce 1 900 m n. m. se ale zdvihají štíty, které psaly historii alpského horolezectví.

Krása, kterou každý zná

Všem vévodí Ortler, nejvyšší hora bývalého Rakouska-Uherska (3 905 m n. m.) a zamilovaný štít Reinholda Messnera. Další krásnou horou je Gran Zebru (3 859 m n. m.), hned vedle něj se tyčí jen o trochu nižší bratr Zebru (3 740 m).

Nikde jinde v Jižním Tyrolsku nejsou taková panoramata, tolik třítisícovek v nejbližším okolí, tak závratné štíty a prudké srázy. I proto Sulden (italsky Solda) zná každý pořádný jihotyrolský lyžař nebo horolezec. Je to zkrátka neobyčejné místo. I proto tu byl už v roce 1805 zbudován první horský útulek na území Tyrolska.

Sulden a Madritschhütte, v pozadí vrcholy Grand Zebru a Ortler

Sem, do hotelu Cevedale, který vlastní závodnická rodina Ortlerů, jezdí na začátku zimy trénovat nejlepší sjezdařské týmy světa. Sjezduje se tu jako na ledovci (byť se přímo na ledovci vlastně nejezdí) až do výšky 3 250 metrů. Po Cervinii a vedle Marmolady a Schnalstalu je to nejvyšší lyžování v Itálii. Sulden má obvykle metry sněhu, několik pěkně ostrých sjezdovek (celkem 40 km tratí všech obtížností) a výborné terény pro závratný freeride. To vše obklopené úžasnými scenériemi.

Nejdelší sjezd zpod vrcholu Cima Beltovo z výšky 3 250 m až k dolní stanici kabinové lanovky v Suldenu měří celkem 12 km s neuvěřitelným převýšením 1 250 metrů. Nejspodnější část tratě však bývá někdy uzavřená kvůli lavinám.

V Suldenu se ale nelyžuje jen v oblasti Madritschhütte pod masivem Cima Beltovo. Dvě sedačkové lanovky vedou z vesničky i na další dvě strany. Pod vrchol Cima Vertana do výšky 2 500 m a pod Ortler ještě o 50 metrů výše. Zejména část pod horou Ortler nabízí mimo jiné dvě na sebe navazující výborné červené sjezdovky a parádní svezení. A také občerstvení v horské boudě s příznačným názvem K2.

Sulden umí ukázat i dost tvrdou tvář, tak, jako se to stalo nám na přelomu listopadu a prosince. Když se nahoře zakaboní, zvedne se vítr a teplota klesne na -25, pak to není destinace pro bábovky a sváteční lyžaře, ale pro opravdové milovníky hor.

Sulden, sjezdovky nad Madritschhütte

Hory plné slávy

Na místních sjezdovkách jsme se setkali s jedním z nejslavnějších lyžařů historie, italským slalomovým virtuosem 70. let Gustavem Thönim. I ve svých 59 letech to krouhal pěkně svižně po sjezdovce, přitom elegantně, profesorsky. A jako správný carver už dávno vystřídal svou zázračnou techniku zvedání vnitřní nohy a valil to dolů po obou nohách. Thöni tu bývá často, ze svého hotelu v nedaleké rodné vesničce Trafoi to má jen kousek.

Slavný lyžař 70. let Gustav Thöni, za ním hora Grand Zebru

Ale můžete si tu zalyžovat i s bývalým špičkovým italským závodníkem Alexanderem Ortlerem. Ještě nedávno machr zejména v obřím slalomu, dnes oblíbený a vtipný člen místní lyžařské školy učí základy moderní závodní techniky. Milovník rychlosti a nebezpečí vás protáhne i volným terénem, ale v kritických chvílích překvapí tím, jak je v horách opatrný při výběru bezpečného terénu pro freeride.

Dolů do údolí zase občas dorazí nejslavnější horolezec světa Reinhold Messner. Vlastní tu pozemky. V osmdesátých letech dopravil na kamarádovu farmu stádečko jaků a zcela ze svých zdrojů pak nechal postavit vlastní moderní muzeum. Vystavuje v něm unikátní sbírku maleb alpských ledovců a různé artefakty ze slavných expedic.

Velmi moderní budova, navržená Messnerovým přítelem, jihotyrolským architektem Arnoldem Gappem, je geniálně zapuštěna do podzemí a její dispozice i holé betonové stěny interiéru evokují ledovcovou trhlinu.

V těsné blízkosti stojí jačí biofarma a vtipná hospoda Yak and Yeti, kde vaří speciality z jačího masa

Ovšem parádně se tu vaří i jinde, včetně nejvyšší hospody na Madritschhütte. K jihotyrolským specialitám se pak báječně hodí vynikající jihotyrolské odrůdy vína Lagrein nebo Vernatsch. A vše je třeba zakončit skvělou grappou.

Jačí pochoutka v hospodě Yak and Yeti Sulden, odpolední après ski pařba v baru na Madritschhütte

Rozjetá zábava

Možná někoho překvapí, že nejvíce hvězdiček od Ski ADACu pravidelně dostává tahle "díra" kvůli svému après ski. Tak jsme se šli přesvědčit. Pravda, nahrálo nám špatné počasí, ale to, co jsme nakonec zažili v baru na Madritschhüte ve výšce 2 820 m, překonalo všechna očekávání. Pařba jako řemen. Místní lyžaři to s mezinárodním týmem servírek (Itálie, Maďarsko, Slovensko) pěkně rozjeli. Tancovalo se v lyžácích na baru a nutno podotknout, že přes všechnu divokost a odvázanost by rodiče nemuseli dětem zakrývat oči.