Sůl nad zlato aneb deset míst, kde si zaplavete ve slané vodě

Nepleťte si ovšem slanou vodu s vodou mořskou – po té by vás pálily oči a z kůže byste museli smývat solné mapy. Voda v bazénech má koncentraci podobnou lidským slzám, a proto nedráždí oči a celkově je pro tělo příjemnější. Říká se, že nic se nemá přehánět, ale záleží jen na vás, zda dáte na doporučení dermatologů – podle nich byste totiž ve slané vodě měli zůstat nanejvýš hodinu.

Slané koupání v pražském Hloubětíně

První velký bazén, který Pražanům nabídl koupání ve slané vodě, byl Plavecký a sportovní areál v Hloubětíně. Voda ve dvou vnitřních bazénech, dětském i sportovním s maximální hloubkou 360 cm, je obohacena o přírodní mořskou sůl, pro prohřátí či otužování můžete využívat parní komory. Otevřeno je tu denně, některé hodiny jsou ale vyhrazeny pro školy a kurzy; aktuální rozpis si proto před návštěvou zkontrolujte na internetu. Plavání na hodinu a půl stojí 160 korun pro dospělé a 80 korun pro děti do 6 let, děti do 15 let zaplatí 140 a studenti 150 korun.

Bazén v Havlíčkově Brodě

Koupání v mírně slané vodě si užijete také v krytém bazénu v Havlíčkově Brodě. Kromě dětského brouzdaliště, parní lázně a sauny tu objevíte také několik atrakcí, například širokou skluzavku pro děti i dospělé a vodní hříbek. Také tady je otevřeno denně, aktuální rozpis volných časů pro veřejnost je k dispozici na internetu. Hodina a půl vyjde dospělé na dopoledne na 60 korun, odpoledne na 70 korun. Děti od 110 cm do 15 let a senioři zaplatí 50/60 korun, děti do 110 cm mají vstup zdarma.

Bazén v Ústí nad Orlicí

Kromě koupání ve slané vodě nabízí bazén v Ústí nad Orlicí zábavu na toboganu s vlastním mělkým dojezdovým bazénkem.

Relaxaci, zábavu na 84 metrů dlouhém toboganu s vlastním mělkým dojezdovým bazénkem a k tomu ještě příjemné koupání ve slané vodě nabízí krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí. Kromě plaveckého bazénu tu najdete také vířivku, parní kabiny a saunu. Otevřeno je denně, aktuální rozpis volných časů pro veřejnost je zveřejněn na internetu. Vstup na hodinu (s dalšími 15 minutami na převlečení) stojí dospělé 80 korun, děti od 4 do 10 let 45 korun, děti od 11 do 15 let a seniory nad 62 let 60 korun a studenty do 26 let 70 korun, děti do tří let mají vstup zdarma.

Wellnesscentrum Aqua viva v Třeboni

Ve Wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích objevíte tři bazény se slanou vodou a s krásným výhledem do údolí.

Lázně v Třeboni mají dvě části – Bertiny lázně, ležící jen pár kroků od historického centra města se zámkem, a Lázně Aurora na břehu rybníka Svět. Právě tam objevíte Wellnesscentrum Aqua viva s velkým plaveckým bazénem, propojeným s relaxační vodní plochou se spoustou vodních atrakcí – toboganem, divokou řekou, perličkovou masážní lavicí, chrliči či vodním hříbkem. V obou bazénech je mírně slaná voda. Otevřeno je tu denně, vstupné na hodinu a půl pro dospělé stojí 140 korun, za děti do 160 cm zaplatíte 70 korun, děti do 120 cm mají vstup zdarma.

Městské lázně v Novém Městě na Moravě

V Městských lázních v Novém Městě na Moravě si zaplavete v běžném plaveckém bazénu, ale mají tu také relaxační bazén s masážní lavicí, chrliči a vzduchováním, vířivku a dětský bazének se skluzavkou – a v nich si vesměs užijete koupání v teplé a slané vodě. Otevřeno je denně a i když je plavecký bazén zamluvený, vždy je k dispozici relaxační bazén a vířivka. Vstupné na hodinu a půl pro dospělé stojí 90 korun, děti do 120 cm zaplatí 10 korun, junioři a senioři nad 65 let 77 korun.

...a menší slané bazény

Slanou vodu používá ve svých bazénech řada menších zařízení a hotelů, například Termální lázně v Chrastavě u Liberce.

Slanou vodu používá ve svých bazénech také řada menších lázní a hotelů, například Termální lázně v Chrastavě u Liberce. Tady se platí celodenní vstupné; dospělí za 250 Kč, děti do 15 let 150 Kč, studenti a senioři nad 60 let 200 Kč, děti do jednoho roku zdarma.

Uvolnění a regeneraci si užijete také v bazénu se slanou mořskou vodou a protiproudem v Imperial Hotelu v Ostravě; vstupné na dvě hodiny stojí 200 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti.

Slanou vodou se napájí i hotelový bazén s atrakcemi v AutoClub Hotelu v Morávce poblíž Frýdku-Místku (neomezený vstup za 350 Kč), tři bazény s krásným výhledem do údolí ve Wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích (vstup na 2,5 hodiny za 450 Kč pro jednoho dospělého a jedno dítě) a bazén v hotelu Petr Bezruč v horském údolí přímo pod Lysou horou (50 Kč za hodinové koupání pro dospělé a 25 Kč pro děti, 80 a 40 Kč pro neubytované hosty).