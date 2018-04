Sud postihla dřevomorka

Restaurátoři a dělníci začali v uplynulých dnech s opravou největšího sudu na víno ve střední Evropě, který je součástí expozice Regionálního muzea v Mikulově. Do dřevěných trámů, na nichž je několik set let umístěn, se pustila dřevomorka. Hrozí proto, že by sud v budoucnu neunesly. Výměna trámů skončí v lednu a opravy přijdou na 600.000 korun. Sud na víno je umístěn v jednom ze sklepů mikulovského zámku. Je dlouhý 6,5 metru, vysoký 4,5 metru a má obsah 101.081 litrů.