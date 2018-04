Štýrsko, místo pro klidnou dovolenou

Západní Štýrsko okolo Deutschlandsbergu se zase zavděčí milovníkům vína, procházek s výhledy do zvlněné krajiny a poklidných autovýletů. K tomu všemu patří muži i ženy v kožených pumpkách s kloboučkem na hlavě jako z nějaké veselohry, krávy postávající na loukách i v lesích jako z reklamy na mléko a zelené chuchvalce mechů na každém stromě, které jsou nejlepším ukazatelem čistého alpského vzduchu. Ve všech penzionech, hotelích i restauracích se lze domluvit stejně dobře anglicky jako německy. Tak jako se liší Nízké Taury nad Murau od pahorkatiny západního Štýrska, tak se liší i tradiční jídlo. Na horách jsou na každé chatě nebo v hotelu k dostání vepřové, jelení či dokonce kamzičí klobásy a špek. Rakušané to zalévají místními druhy destilátů, jako je zelenkavý modřínový nebo červený limbový šnaps. Na západě dostane návštěvník spíše něco lehčího. Na tenounké plátky nakrájené maso, marinovaná ryba, pomazánka a nějaká zelenina spolu s vínem tvoří hlavní chod. Hlavní jídlo a pití přijde v běžné restauraci nebo horské chatě na sto až dvě stě šilinků. Rozdíl je i v koních, kterými se Štajeráci tak rádi chlubí. "Na horách jsou hlavně podsadití a silní haflingeři, pod horami chovají arabské lipicány," poučuje horský vůdce a fotograf Reinhardt Lammer. Silní horští koně jsou dnes atrakcí například v malé vesničce Schöder, odkud se vydávají s turisty na hřbetech na půldenní túry. Turisté přitom mají dojem, že koně řídí, ale ti reagují na každé mlasknutí nebo potažení uzdy od svého majitele, který jde vedle nich pěšky.

Za sto dvacet šilinků tak lze bezpečně absolvovat strmý výstup do další vesnice Schöderberg. V ceně je i tradiční oběd. Kdo se na koně necítí, může aspoň navštívit nedaleký vodopád Günstiger, který se svou výškou pětašedesáti metrů je nejvyšší v celém Štýrsku. Ani pod ním nechybí hospoda v dřevěné chalupě, plná různobarevných lahví domácího šnapsu. Velkou atrakcí Štýrska je týdenní přechod "Od ledovců k vínu". Z Dachsteinu ke Grazu lze poměrně pohodlně absolvovat túru po nejkrásnějších místech. S poplatky za vůdce, taxíky, ubytování, jídlo a s dopravou batohů přijde týdenní trekking na sedm tisíc šilinků. Kdo chce absolvovat pěší túry po méně navštěvovaných koutech, potřebuje bezpodmínečně dobré trekkingové boty, mapu a busolu. "Hlavní cesty jsou vyznačeny červenobílým pruhem s číslem trasy. Vedlejší však pouze zelenými skvrnami, které lze jednoduše ztratit," vysvětluje Josef Schnedlitz, vedoucí informačního střediska oblasti Krakau. Navíc i nejnavštěvovanější trasy občas křižují potoky nebo vedou přes lesní mokřiny. Kdo se necítí s mapou v ruce jistý, může si najmout horského vůdce. Ten přijde celou skupinu na tisíc šilinků za den. Kdo by chtěl vyrazit jen se spacákem nebo se stanem, může počítat s přívětivějšími ochranáři než v České republice. "Bivakovat nebo stanovat lze v Rakousku bez problémů nad hranicí lesa. Neplatí to pouze v rezervacích a vojenských územích," vysvětluje vedoucí turistického střediska v Murau Karl Haas. Bez speciálního průvodce nebo cyklistické mapy by se neměli vydávat do lesů ani lidé na horských kolech. Většina cest je totiž co chvíli přerušena ohradou pro krávy. Pěším nevadí, protože je mohou procházet umělými šikanami, otáčecími vrátky nebo přes ně přelézají po žebříčcích, ale cyklisté se nepříjemně zdržují. Ti, kterým turistika nic neříká, mohou aspoň vyzkoušet místní víno Schilcher. Pěstuje se jen na pár stovkách hektarů a místní je pokládají za rodinné stříbro. "Odrůda Blauenwildbacher, ze které Schilcher vyrábíme, pochází již od starých Keltů, jejichž jsme zřejmě potomci," hrdě prohlašuje třicetiletá Anna Maierová, když ukazuje turistům vinici, která po staletí patří její rodině.

JAK SE TAM DOSTAT: Automobilem či autobusem z moravských krajů po dálnici přes Vídeň a Graz, z českých přes Linz.

UBYTOVÁNÍ: Týden ubytování se snídaní v penzionu přijde na 2000-2500 šilinků (šilink je 2,5 koruny), hotel s polopenzí stojí 4000-4500 šilinků na týden, za přespání v horské chatě se platí necelých 100 šilinků.

INFORMACE: Österreich Werbung Praha, Krakovská 7, telefon: 02/22211282; Steirische Tourismus, St.-Peter-Hauptstrasse 243, A-8042 Graz, telefon: 0043/3164003; ráno vysílá pohledy na počasí v rakouských horách stanice TW1, internet: http://www.steiermark.com