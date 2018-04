Štýrské Alpy: dovolená v kraji padajících vod a divokých koní

může se hodit Jak se tam dostat autem Z Prahy nejlépe přes České Budějovice, Linec, odtud po dálnici do Spitalu, pak na Liezen a Schladming. Nebo z Lince po dálnici přes Solnohrad (Salcburk), Radstadt a Schladming. Nebo nejdelší, ale krásnou cestou z Lince na Gmunden, Bad Ischl, Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Untergrimming a pak Schladming. Cesta je dlouhá něco přes 400 km, trvá asi 4,5 h. Z Brna na Znojmo a pak přes, Hollabrunn, St. Pölten, Linec a pak dál jako z Prahy. Nebo kratší, ale déle trvající cesta ze Znojma po okreskách na Zwettl, Bad Zell, Linec a pak dál jako z Prahy. Cesta je dlouhá zhruba 420 km, trvá asi 4 hodiny. Ledový palác Návštěva Ledového paláce ve výšce 2 700 metrů v nitru ledovce Dachstein s přírodovědným výkladem stojí 7 eur. Výhodné slevy Pokud si pořídíte letní kartu Schladming-Dachstain a jste ubytovaní minimálně jednu noc ve Štýrsku, můžete bezplatně využít více než sto bezplatných atrakcí od jízdenek na lanovky, výcvikové kurzy (padák, severská chůze atd.) přes hlídání dětí, turistické taxíky až po dětské zábavné parky či rybaření. Více ZDE - v němčině. Koňským spřežením na salaš Máte-li romantického ducha, můžete si objednat koňské spřežení a na večeři se vyjet do "gasthofu" Tetter v Rohrmoosu. Kočí vás zabalí do dek – v chladném večeru jízda trvá kolem hodiny. V tradiční alpské hospůdce vás čekají štýrské pochoutky z domácí produkce. A všechno opět bio. Od biozeleninu přes biomaso, biouzené klobásky, speciality z ryb a zvěřiny až po rozmanité biošňapsy… Adrenalin v džípech Pobyt si můžete zpestřit návštěvou ForestVenturePark za vesničkou Gröbming, kde parta nadšenců nabízí adrenalinové jízdy v džípech. Můžete se projet krkolomnou dráhou, plnou výmolů, po lesích a lukách kolem Gröbming nebo vyrazit na alpskou safari dál do hor. Projížďka džípem se musí dopředu objednat na www.4x4park.at a cena závisí na počtu účastníků. Užitečné weby www.rakousko.com

