Studenti kosí louky v Karpatech

"Kdyby se tady měl volně pást dobytek, brzy by se některé vzácnější druhy zdejší flory úplně vytratily z českých luhů a hájů," poznamenal Blahůšek. "Za tu dobu, co tento sekáčský tábor pořádáme, jsou výsledky znatelné," dodal.

Na nevýdělečný ekologicky zaměřený tábor, který leží asi dva kilometry za Žítkovou, se sjíždí každý rok nejméně čtyřicet mladých lidí z celé republiky. "Dostala jsem se sem přes kamaráda, který sem jezdí kosit už asi deset let. Ale leccos je taky možné zjistit na internetu. Řada lidí se o tom dozví i od známých," uvedla šestnáctiletá Radka Marečková z Brna, která je na senoseči podruhé.

Tento rok se kapacita naplnila do posledního místa. Účast je dobrovolná a každý, kdo se přihlásil, může zůstat na táboře libovolně dlouhou dobu. Musí to ale oznámit předem. Tak se na táboře vystřídá asi sedmdesát lidí ve věku od patnácti do třiceti let.

"Práce je tady samozřejmě tvrdá, ale to záleží i na tom, jaký k ní má kdo přístup. Mě pracovat baví. Není to zas takový problém. Každý nemusí jen séct. Je třeba posečenou trávu taky shrabat, složit na kupy, a pak případně pomoct nakládat, když se seno odváží ke zdejšímu zemědělci Zdeňku Koudelovi, který ho od nás vykupuje," dodává ještě Radka Marečková.

"Vstáváme tak kolem šesté hodiny, někdy ještě dřív. Sekat se dá, jen když je vlhko. Jakmile tráva uschne, jde to hůř. Proto většinou sečeme jen dopoledne," říká dvacetiletý Michal z Veselí nad Lužnicí.

"S plněním nějakého plánu jsme na tom teď dobře. Máme už posečeno asi tak šest z devíti hektarů.," zhodnotil Jan Blahůšek výkony všech účastníků.

Po práci na žitkovských loukách je na programu také různé další vyžití. "Jako každý rok i letos pořádáme Žitkovské olympijské hry. Disciplín je pět. Sečení, hrabání, stahování, stavění a pálení panáků. Hodnotíme i styl a umělecký dojem práce.

Návštěva nedálekého přírodního koupaliště samozřejmě nemůže na letním táboře chybět," prozradil Jan Blahůšek. "Denní pracovní režim je pevně daný, ale do zábavy nikoho nenutíme. V těchto věcech jsme dost liberální," dodal Blahůšek.

Projekt finančně zaštiťuje z poloviny správa CHKO Bílé Karpaty, z části sponzorské dary, a také prodej sena. Všichni sekáči mají zdarma zajištěnou stravu a nocleh ve stanech. Jejich práce na Žítkové skončí 27. července.