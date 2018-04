Pracuju v jednom z nejhezčích míst USA, vypráví student z Olomouce

U divočiny Yellowstonského parku

Letos je to přesně pět let, co jsem poprvé přijel do Cooke City, „města“ ležícího v nadmořské výšce 2200 metrů nad mořem na jihu státu Montana při hranicích s Wyomingem. Město je v tomto případě přehnaný výraz, když vezmeme v úvahu, že při sčítání lidí v roce 2010 se tu k trvalému bydlišti přihlásilo 75 obyvatel, je dlouhé asi tři kilometry a celé se dá projít za 30 minut. Cooke City se nachází zhruba 10 km severovýchodně od Yellowstonského národního parku a díky velkému proudu turistů tady přes léto podstatně vzroste jak populace, tak i příjem místních restaurací a jiných zařízení.

Místní obyvatelé tvoří uzavřenou komunitu, do níž není zrovna lehké proniknout aniž byste tu strávili nějaký čas. Najdete tu však snad všechny typy lidí, od těch zámožných, užívajících si předčasný důchod, přes rodiny s dětmi, po mladé lidi, kterým učarovala místní příroda a zůstali tu pracovat buď v restauraci, baru či v jiném místním podniku. Cooke City je místo pro každého, kdo se dokáže vypořádat s nelehkými místními podmínkami, které zahrnují dvouhodinovou cestu do nejbližšího města, z níž se v zimě stává cesta pětihodinová...

Od myče nádobí, přes číšníka až na pozici kuchaře

Práci mi doporučila moje sestra Veronika, která tu sama strávila jedno léto. Začal jsem snad jako každý, kdo přijede na Work and Travel, mytím nádobí v místní restauraci Beartooth Cafe. Během dalších let jsem se postupně vypracoval na kuchaře a číšníka. Práci číšníka si v tomto městečku lidé snaží držet, protože jak už to v USA chodí, „dýška“ jsou tu nepoměrně vysoká ve srovnání s Českem. Navíc ti, co tudy projedou a jsou na dovolené, rádi dobrý servis číšníka ocení.

Co se týče výdělku, jako kuchař beru 14 dolarů na hodinu, jako číšník osm dolarů plus dýška, která se některý večer vyšplhají až na 150 dolarů. Pravidelně pracuju 40 hodin týdně, zbytek času trávím turistikou a případně vypomáhám u jedné firmy, která tu staví a opravuje domy. Dohromady si během měsíce vydělám asi 1800 dolarů.

Chatka, ve které bydlím, patří mému zaměstnavateli, ale musím za ni platit a vzhledem k tomu, že v ní bydlím sám, tak je to 500 dolarů měsíčně. Za ta léta jsem se tu spřátelil s hodně lidmi a je tu i poměrně dost Slováků a Čechů, kteří tu buď žijí, nebo jezdí na léto. V roce 2013 nás tu bylo dohromady deset.

Majitelka restaurace Debbi Purvisová s manželem Bobem, kteří se stali mými blízkými přáteli, za mnou dokonce byli i v České republice a poznali mou rodinu.

Cooke City - Main Street Beartooth cafe

Steaky a 150 značek piv

Název zařízení, kde pracuju, je sice Beartooth Cafe, ale v USA to vesměs znamená restaurace. Během oběda se nejčastěji objednávají hamburgery a sendviče, které se pohybují od 7 do 10 dolarů, k večeři pak steaky, těstoviny, ryby apod. Steaky se pohybují okolo 25 dolarů, stejně tak ryby a těstoviny. Nejoblíbenější je takzvaný „baseball sirloin“ což je steak obalený ve slanině, který stojí asi 30 dolarů.

Zajímavý je zdejší výběr piv. Hostům se tu nabízí kolem 150 značek piva, jak zahraničních, tak domácích, a je to jednoznačně nejoblíbenější nápoj v restauraci. A kdo říká, že Američané neumějí dělat pivo, tak neochutnal jejich mikropivovary, které jsou někdy jednoznačně lepší než nějaká česká piva. Pivo se zde pohybuje okolo pěti dolarů za třetinkovou lahev.

Moje chatka, kde přes letní sezonu bydlím. Pohled na městečko Cooke City

Zlatou horečkou poznamenaná panenská příroda

Když na počátku 19. století propukla ve Spojených státech zlatá horečka, Montana byla jedním z nejvíce poznamenaných států. Obzvlášť v této oblasti se v 60. letech shromáždilo mnoho mužů, kteří se hnali za vidinou rychlého zbohatnutí z vytěženého zlata. Výsledkem této horečky je dnes jen spousta zanechaných těžebních strojů, polozbořené dřevěné chaty a uzavřené vchody do důlních šachet. Přesto tohle všechno zvláštním způsobem krásně zapadá do panenské přírody v tomto kraji, ačkoliv se místní ochránci stále marně soudí s těžebními společnostmi kvůli odstranění těchto strojů.

Cooke City leží v pohoří Beartooth Mountains, které jsou domovem nejvyšší hory v Montaně, Granite Peak se svými 3 904 m n.m. Je téměř záhadou, jak hned vedle jednoho z nejnavštěvovanějších národních parků na světě může ležet tak okouzlující oblast, kterou lidé často přehlížejí. Jakmile opustíte hlavní cestu vedoucí z Yellowstonu skrze Cooke City, nenarazíte tu na nikoho a máte tak celé pohoří téměř pro sebe.

Jediný, s kým se o krásu místních vrcholků hor musíte podělit, jsou medvědi, a to v poměrně velkém měřítku. Yellowstone a celé okolí je domovem medvědů grizzly, proto je třeba nevydávat se do okolní krajiny bez patřičné ochrany a znalostí. Pokud se při setkání s medvědem řídíte pravidly, máte velkou šanci, že se vám nic nestane. V nejlepším případě se vždy vydejte na túru alespoň se dvěma dalšími lidmi, medvěd zpravidla neútočí na tříčlennou a větší skupinu.

Ranní zácpa v Yellowtone Beartooth pass v den otevřeni

The Beartooth Highway - „nejkrásnější cesta v Americe“

Cesta do Cooke City vedoucí z Billings přes soutěsku Beartooth Pass, která v nejvyšším bodě dosahuje výšky 3 337 metrů, je jednou z nejvýše položených hlavních cest v Severní Americe a je často nazývána nejkrásnější cestou v Americe. Prolíná se národními přírodními rezervacemi Shoshone a Gallatin a nabízí pohledy do rozsáhlé horské krajiny, masivní ledovce a louky plné divokých květin. Vzhledem ke svému převýšení a nadmořské výšce zůstává většinu roku zavřená. V létě se však se svými zatáčkami a „vracečkami“ stává rájem pro motorkáře a řidiče. Beartooh Highway je však důležité nebrat na lehkou váhu, právě tyto zatáčky dokážou potrestat každé přesáhnutí doporučené rychlosti.

Yellowstonský národní park, první svého druhu na světě

Hned na druhé straně za městem se nachází Yellowstonský národní park, který se pyšní mnoha „nej“. Založil ho v roce 1872 americký prezident Grant a stal se prvním národním parkem na světě.

Je proslulý zejména rozmanitou divokou zvěří, které dominuje bizon, a geotermální aktivitou s mnoha gejzíry a horkými prameny. Jednou z hlavních atrakcí je takzvaný Old Faithfull geyser, což by se dalo přeložit jako Starý věrný gejzír. Název si vysloužil díky vysoké spolehlivosti výtrysku vody, který se objevuje každých 33 až 90 minut, a to do výšky až 50 metrů, a trvá celé čtyři minuty.

Stejně tak jako okolí Beartooth Mountains je i Yellowstone domovem medvědů hnědých (grizzly) a černých. Najdeme tu také bizony, vlky, losy, jeleny, kojoty, antilopy, orla bělohlavého a mnohé další. V Yellowstonu narazíte téměř na vše, co je u nás možné vidět pouze v ZOO či botanické zahradě.

Díky velmi dobře značeným cestám se dá park projet během jednoho dne. Na mnoha místech najdete informační budky s velmi ochotnými pracovníky, kteří poradí, kam se vydat. Park chrání místní rangeři, se kterými není dobré si zahrávat. Nejenže spadají pod federální správu, tudíž nejsou omezení pouze státní pravomocí, ale za jakýkoliv přestupek vás mohou „tučně“ pokutovat.

Old Faithfull Beartooth mountains

Zkušenosti získané za můj pobyt v USA

Když se dnes ohlédnu za posledními pěti lety, během kterých jsem se vracel každý rok na to samé místo, do té samé chatky, do té samé práce, může se to mnohým zdát jako promarněná příležitost objevovat nová místa během studentských let. Já ale nelituju jediného měsíce, který jsem zde strávil.

A nemluvím jen o penězích, které si tady vydělám. Po odečtu nákladů na letenku (21 000 - 23 000 Kč), víza 4 000 Kč a pracovního povolení (10 000 korun) si za čtyři měsíce přivezu domů kolem 90 tisíc korun. To bych ovšem nebral jako standard Work and Travel, kde si běžně studenti vydělají jen o trochu víc než co do programu investují, ale spíše jako nadstandardní studentský výdělek.

Především jsem tady získal zkušenosti na celý život, nemluvě o znalosti angličtiny, kterou se mi zde podařilo zdokonalit. Každý rok byl svým způsobem jiný, vždy jsem poznal nové lidi, poznal jsem, jak žijí Američané a byl jsem více součástí místního každodenního života, což by se mi možná nepovedlo za předpokladu, že bych stále měnil místa pobytu každé léto.

Na dovolenou k moři Vybírejte z nejžádanějších destinací a zažijte dovolenou podle svých představ. Na Raketa.cz naleznete velký výběr pobytových balíčků.



Je zajímavé vidět, jak se tohle místo každoročně promění od května, kdy je přeplněno turisty, až po říjen, kdy sotva narazíte na někoho, kdo tu nežije na stálo.



Doporučil bych návštěvu tohoto, díky Yellowstonu možná na první pohled „profláknutého“ místa každému, kdo hledá panenskou přírodu a útěk do divočiny daleko od civilizace, aniž by musel cestovat na Aljašku. Jestli je totiž nějaké místo svým charakterem blízké Aljašce, tak je to právě tady.